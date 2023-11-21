«Моя карьера — это мой духовный путь и мое общение с Богом»

Поход Сергея Бобровского в финал Кубка Стэнли 2023 года эмоционально всколыхнул российских болельщиков. Об этом можно судить по некоторым нюансам работы медиа. Далеко не всегда даже самые выдающиеся успехи наших хоккеистов в НХЛ получают заслуженное внимание читателей — об этом можно судить по количеству просмотров публикаций о них.

Но вратарь из Новокузнецка по прозвищу Боб встал в один ряд по популярности и ажиотажу с «Вашингтон Кэпиталз» 2018-го во главе с Александром Овечкиным. Почему? Когда выдающийся голкипер, дважды бравший «Везина Трофи» как лучший вратарь сезона в НХЛ, побеждавший в качестве основного вратаря на чемпионате мира, тащивший всё и даже больше на Кубке мира-2016, в 34 года впервые в карьере доходит до финала Кубка — это драма, которая притягивает многих. Тем более, когда это происходит через большое преодоление, ведь во «Флориде» после подписания семилетнего контракта на $70 млн, как казалось со стороны, у него долго не шло.

«Казалось, что эта игра не закончится никогда»

— После финала Кубка Стэнли вы сказали: «Следующий сезон начнем с нуля». Сейчас «Флорида» идет на третьем месте в конференции. Значит, удалось перезагрузиться и команде, и вам лично?

— В целом да, процесс идет. Новые ребята адаптируются под систему, старые сыгрываются с ними. В последних нескольких матчах показываем хорошие результаты.

— Удалось ли отдохнуть летом? Никогда ведь у вас так мало времени не было, и возраст не самый юный. Неужели опять, как в былые годы, посреди лета каждый день просыпались в 05:30 и шли на тренировку?

— Лето провел хорошо, времени было достаточно. Если сравнивать с позапрошлым сезоном, разница всего в две недели. Тренироваться начал сразу. Межсезонье — единственное время, когда можно отработать новые навыки, укрепить тело и наполнить себя новыми эмоциями, новой мотивацией.

— С подъемом в половине шестого утра, как вы летом, знаю, обычно поступаете?!

— Да. Летом всегда стараюсь рано ложиться спать и рано просыпаться. Так получается более продуктивный день: и потренироваться успеваешь, и дела поделать.

— Вы говорили: «За два месяца в плей-офф научился большему, чем за 13 лет в НХЛ». Чему именно? И чувствуете ли, что это помогает сейчас, в новом сезоне?

— Безусловно. Испытания, через которые проходит твое сознание в этих играх, когда всё на кону, когда каждый отскок или рикошет может решить всё, — это неповторимый и незабываемый опыт.

— Чего вам стоило победить себя после нескольких сложных лет в «Пантерз» и провести такой плей-офф?

— В первое время во «Флориде» было действительно тяжело. Но это мой путь. Пройдя это испытание, я стал сильнее. Вера в Бога, вера в путь, по которому он меня ведет, и помогла мне преодолеть все начальные трудности в «Пантерз».

— Пройти такой сумасшедший путь до финала, обыграть «Бостон», «Торонто», «Каролину», но проиграть финал «Вегасу». Чего тогда и сейчас больше — гордости или боли?

— Благодарности и смирения. Каких соперников мы прошли, и как здорово они играли в регулярном чемпионате и плей-офф! «Бостон». Одна из самых сильных команд за всю историю лиги. Они показывали потрясающий хоккей. Отыграться в серии с 1:3, в седьмом матче сравнять счет за минуту до конца и выиграть в овертайме — это чудо. Невозможно найти слова, чтобы описать, что мы чувствовали в раздевалке после этой победы.

«Торонто». Команда, которая прошла «Тампу», одного из фаворитов Кубка Стэнли, три раза подряд игравшую в финале, в двух из которых оказалась победителем. «Мэйпл Лифс» — команда с огромнейшей атакующей мощью. Никто в нас не верил. Весь хоккейный мир думал, что нам просто повезло с «Бостоном», и на этом наша удача закончится. Помню, как сейчас, атаку в овертайме, когда Казинс забил победный гол в пятом матче. После победы в первом раунде казалось, что радостнее момента в жизни быть не может, но его гол в том овертайме буквально оторвал нас от земли.

«Каролина». Команда, которая набрала потрясающую форму, пройдя в двух первых раундах крепкий, опытный «Айлендерс» и быстрый, мастеровитый «Нью-Джерси». С железобетонной обороной. Кто бы мог подумать, что, начав в восемь вечера первый матч серии, мы закончим его в четвертом часу ночи — изнеможенные, но счастливые. Казалось, что эта игра не закончится никогда. Их вратарь Фредерик Андерсен буквально стоял на голове и тащил всё, что наши ребята создавали на протяжении четырех овертаймов.

Когда Мэтью Ткачак забил победный гол, у нас даже не было сил радоваться. Когда началась вторая игра, казалось, что это всё еще продолжается первая. Опять овертайм. Опять Ткачак. Счастье и радость. Никогда не забуду, что творилось на стадионе, какие эмоции я испытал, когда всё тот же Ткачак забил четвертый гол за несколько секунд до конца четвертой игры, и мы вышли в финал.

Слезы радости и ощущение счастья, которое не передать словами. Нигде и никогда я не переживал подобного. А вы говорите о боли?! Да, безусловно, проиграть в финале было больно, очень больно, но, глядя на весь тот путь, что мы прошли, никак нельзя жаловаться.

«Сыграй я всего два встречи в плей-офф, это был бы психологический удар»

— Могла ли финальная серия с «Вегасом» сложиться иначе, или к финалу вы уже выжали из себя максимум?

— Всё могло быть. Любая серия могла сложиться по-другому. И с «Бостоном», и с «Торонто», и с «Каролиной» — и так же с «Вегасом». Как я уже сказал, тут всё решают настолько тонкие нюансы — рикошеты, отскоки. Один момент, одна ошибка может решить исход матча, а может и серии.

— Быстро ли удалось забыть 3:9 в пятом матче с «Вегасом»? Как вообще такие матчи воздействуют на вратаря?

— Любое поражение в плей-офф воспринимается очень остро, а поражение в серии означает конец сезона, и ты остаешься один на один с мыслями о том «что было бы, если я сделал так… или вот так». Это сложный психологический период, и очень важно начинать работу по заживлению подобных травм сразу. Я понимал, что нужно вставать и двигаться дальше.

— Как вы ощущали себя перед плей-офф, когда Алекс Лайон начал в первом раунде как основной голкипер? Не беспокоили слухи, что клуб может выкупить ваш контракт? Могли ли в тот момент поверить, что всё повернется так, как это в итоге случилось?

— Алекс Лайон спас наш сезон в прямом смысле слова. Я заболел прямо в разгар нашей борьбы за место в плей-офф. И именно его потрясающая игра позволила занять восьмую строчку в регулярном чемпионате и предоставила путевку в плей-офф. Я был очень рад за него и за команду.

Выздоровев, я понимал ситуацию и считал, что главный тренер поступает по справедливости, оставляя Алекса в качестве основного вратаря. Со своей стороны я жил одним моментом. Понимал, что у меня может быть уникальный шанс подойти к плей-офф в оптимальной форме за всю мою карьеру. Я пропустил две недели из-за болезни, и у меня было еще две, чтобы потренироваться, набраться сил и эмоций. Старался использовать время максимально эффективно. Но, конечно, не предполагал, что всё так произойдет.

— Когда вы с 1:3 вытащили серию с «Бостоном», который побил в регулярном чемпионате все возможные рекорды, у вас не было ощущения дежавю с 2019 годом, когда ваш «Коламбус», в последнюю секунду вскочивший в плей-офф, «вымел» 4:0 предыдущего рекордсмена — «Тампу»?

— Все стали говорить об этом. Я же осознавал, что, проиграй мы «Бостону» пятый матч, для меня вся картина выглядела бы очень печально. Пропустил последние две недели из-за болезни — и, сыграй я всего два встречи в плей-офф, это был бы очень болезненный психологический удар. Поэтому смиренно благодарил Бога за сложившуюся ситуацию и ни в коем случае, ни на мгновение не думал, что это я что-то вытащил.

— Что чувствует вратарь, который в 34 года выигрывает матч полуфинала Кубка Стэнли в четвертом овертайме, а потом как ни в чем не бывало выходит на следующую игру и снова побеждает — как вы с «Каролиной»? Откуда силы и эмоции? Ведь ваш оппонент Фредерик Андерсен на вторую игру серии не вышел.

— Возраст здесь ни при чем. Он не дает тебе никаких привилегий или оправданий. В любую сторону. Безусловно, тело играет важную роль, но самую важную играет сознание. Честно говоря, второй матч серии для меня был одним из самых лучших в плане ощущений. Я чувствовал, что моя форма, лед, коньки, всё происходящее — это часть моей природы. Что живу в этом, и я — часть этого.

— Когда команда после выигрыша серии с «Каролиной» решила прикоснуться к трофею принца Уэльского, у вас не было сомнений? Не жалеете, что это сделали?

— Вы думаете, если бы мы не прикоснулись, то выиграли бы Кубок? Это хорошее оправдание для поражения, ха-ха! Не особо верю в подобные вещи. Думаю, у каждого есть свой разговор с удачей, но это сугубо индивидуально.

— Можно сказать, что одним этим плей-офф вы отработали свой контракт с «Флоридой» и ответили всем своим критикам?

— Моя карьера — это мой духовный путь и мое общение с Богом, но никак не с критиками. У меня еще три года контракт, и пока рано подводить итоги.

«При Кенневилле не чувствовал себя частью команды»

— Какие у вас отношения с главным тренером «Флориды» Полом Морисом, что он за человек?

— У нас хорошие рабочие отношения. Пол — очень грамотный специалист с огромным опытом работы. Его внимание к мелочам, к психологическим аспектам игры на необычайно высоком уровне. Во многом благодаря его труду мы добрались до финала Кубка Стэнли. Помимо его хоккейной образованности, он еще и очень сильный мотиватор. Менеджмент проделал колоссальную работу, пригласив его к нам, а нам, в свою очередь, повезло идти за таким лидером, как Пол.

— Он говорит, что после его прихода вам потребовалось время на определенную перестройку, понимание его требований.

— Безусловно, это заняло время. Всегда, когда что-то строишь, это требует времени. У него была непростая ситуация. Он пришел в команду, которая в предыдущем чемпионате победила в регулярке. Клубы обычно не меняют тренера, когда выигрывают Президентский кубок. Но система, которую Морис пропагандировал, дала свои плоды в плей-офф. Во многом благодаря этой системе, на которую можно было положиться в трудную минуту, мы дошли до финала.

— Никогда не жалеете, что вам не дали доработать до конца с трехкратным обладателем Кубка Стэнли Джоэлем Кенневиллем, уволенным по нехоккейным причинам? «Флорида» при нем играла фантастически зрелищно, и вы подписывали контракт с «Пантерз» не в последнюю очередь потому, что там работает такой специалист.

— Да, Кенневилль — великий тренер. Выиграл три Кубка Стэнли, и ребята очень любили играть за него. Но насколько им было в радость за него играть, настолько же мне было тяжело. Сложно сказать, что было бы, если бы он остался в клубе, но для меня однозначно игра под его руководством ассоциируется с самыми сложными испытаниями в моей карьере.

— Сложно вам было, потому что команда играла в ультраатакующий хоккей? Или у вас с ним такие отношения сложились?

— В целом всего понемногу. Я не чувствовал себя частью команды. Ощущал себя отдельным от команды человеком. Когда мы выигрывали, не чувствовал, что я часть выигравшей команды, а когда проигрывали — было чувство, что проиграли из-за меня.

—Теперь вы уже второй по победам в регулярных чемпионатах в истории «Флориды» после Роберто Луонго, но до него — еще около 120 выигрышей. Хотели бы стать первым или это далеко не главное в ваших приоритетах?

— Я сфокусирован на каждом дне, стараюсь приходить на каток и получать удовольствие от хоккея и от жизни. Удовольствие от того, что я здесь, в НХЛ, играю в лучшей хоккейной лиге мира и в одном из лучших ее клубов. Не хочу особо ни забегать вперед, ни смотреть назад. Хочу полностью сосредоточиться на этом моменте, на сегодняшнем дне и извлечь из него максимум.

У меня еще есть семья. Есть жена, работа над отношениями с которой очень важна. У нас также растет дочь, и я полностью ответственен за то, каким человеком она будет. Хочу дать ей мощный фундамент, который поможет преодолеть любые сложности взрослой жизни. Для меня это гораздо важнее любых рекордов.

«Был впечатлен увиденным от Ярослава Аскарова — очень техничный парень»

— В НХЛ с каждым сезоном забивается всё больше голов. Большая разница с теми временами, когда вы начинали в лиге? И как вы думаете, почему? В нападении стали играть более талантливые хоккеисты, вратарская экипировка позволяет больше забивать, правила изменились? А может, и вратари стали слабее?

— Думаю, всего по чуть-чуть, что вы перечислили. Кроме того, что вратари стали слабее. Наоборот, каждое изменение в правилах заставляет нас больше трудиться, углубляться в свое тело, искать в нем потенциал.

Подрезали вратарскую экипировку. Свободное место вместо формы нужно заполнять движениями, позицией. Нужно двигаться быстрее, быть более аккуратным позиционно. Ужесточили правила, клюшка на перчатках — сразу две минуты. Соответственно, у полевых игроков стало больше времени, и бросать можно практически без помех.

Вратарям опять приходится искать способы с этим справиться. Оптимизировать позиционную игру, двигаться быстрее и сбалансированнее. Сейчас ошибка на сантиметр сопровождается звуком штанги — «дзинь!» — и радостью соперника. Хоккей движется в этом направлении. Это эволюция, и мне очень интересно быть в этой системе. Конкурировать с лучшими вратарями. Играть против лучших нападающих очень сложно и в то же время очень интересно.

— Кто из российских вратарей в НХЛ вам сейчас нравится больше всего?

— Андрей Василевский — один из сильнейших вратарей моего времени. Гибкий, габаритный, с сильной устойчивой психикой. Игорь Шестеркин, Илья Сорокин играют на шикарном уровне. Очень перспективный молодой парень Петр Кочетков. Был впечатлен увиденным от Ярослава Аскарова — очень техничный парень. Думаю, у него тоже большое будущее.

— А лучшего, на ваш взгляд, вратаря лиги назовете?

— Одного не назвать. Во всех командах играют хорошие ребята. Статистические показатели не всегда отражают действительность. Многое зависит от команды, от тактики и от того, как ее выполняют игроки. Сейчас в лиге очень много мастеровитых ребят, и, если им дать время и место, они забьют любому вратарю. Хоккей — командная игра, и вратари — часть команды, структуры.

— Сорокин и Шестеркин, хотя ровесники и вечные конкуренты, но друзья. А какие у вас были и есть отношения с Семеном Варламовым, с которым вы также на всех уровнях всегда конкурировали?

— С большим уважением к нему отношусь, мы вместе играли и на Олимпиаде, и на Кубке мира. Семен — вратарь очень высокого уровня, настоящий профессионал своего дела. На протяжении всей карьеры показывает хорошую игру и сейчас продолжает это делать в «Айлендерс».

— На связи ли вы со старым другом по «Коламбусу» Артемием Панариным, который уже побил сразу два рекорда по матчам с очками со старта сезона — для «Рейнджерс» и для россиян?

— Да, конечно. Очень за него рад, что у него всё получается в Нью-Йорке. Всеми руками и ногами за него, с удовольствием читаю о его удачах.