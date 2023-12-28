Панарин забросил победную шайбу в матче «Рейнджерса» с «Вашингтоном»
Российский хоккеист Артемий Панарин стал автором победной шайбы в матче «Нью-Йорк Рейнджерс» с «Вашингтон Кэпиталз» в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В матче, прошедшем 27 декабря, Панарин оформил голевую передачу на 28-й минуте и забросил шайбу на 33-й, сделав счет 2:1 в пользу «Рейнджерс». В итоге клуб из Нью-Йорка выиграл со счетом 5:1.
В составе «Вашингтона» играли россияне Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Иван Мирошниченко, но они не совершили результативных действий.
Панарин занял четвертое место в списке лучших бомбардиров сезона с 46 (19+27) очками. «Нью-Йорк Рейнджерс» с 49 баллами является лидером Восточной конференции.
Также 27 декабря нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин поднялся на второе место по голам среди всех россиян в истории НХЛ, забросив 484-ю шайбу за карьеру. Он опередил Сергея Федорова. Лидирует в рейтинге Овечкин, оформивший 828 голов.