В ООН на заседании СБ по Белгороду призвали не наносить ударов по городам

Помощник генсека ООН Халед Хиари на заседании Совета Безопасности (СБ), посвященном удару по Белгороду, в воскресенье, 31 декабря, призвал стороны не атаковать населенные пункты, гражданские объекты и мирных граждан.

Ранее в ООН уже заявили, что атаки против гражданского населения и инфраструктуры являются нарушением международного гуманитарного права.

«Мы однозначно осуждаем все нападения на города, поселки и села как на Украине, так и в Российской Федерации. Нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру нарушают международное гуманитарное право, неприемлемы и должны прекратиться немедленно», — сказал Хиари.

Кроме того, он указал на то, что последние события являются «ярким напоминанием о вполне реальной угрозе дальнейшей эскалации и распространения конфликта».

Ранее в этот день постпред РФ при организации Василий Небензя на заседании СБ ООН заявил, что организаторы и исполнители теракта против Белгорода не останутся безнаказанными, Россия ответит на угрозы со стороны ВСУ. Также он назвал Запад соучастником совершаемых киевским режимом преступлений, в том числе обстрела мирных жителей Белгорода. По его словам, удар ВСУ по городу был заранее спланированным и тщательно подготовленным.

Также уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась в международные органы с требованием осудить украинский удар по мирному населению российского города. Она назвала произошедшее ужасной трагедией. К этому же призвали в МИД РФ. Там подчеркнули, что за этим ударом киевского режима стоит Запад, который также несет за него полную ответственность.

ВСУ ударили по центру Белгорода днем в субботу, 30 декабря. В Минобороны указали, что удары осуществились ракетами «Ольха» в запрещенном кассетном снаряжении. По последним данным, в результате обстрела Белгорода погибли 22 человека, 109 пострадали. Среди жертв есть дети.