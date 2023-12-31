Венесуэла заявила о продолжении развертывания армии из-за судна Британии у Гайаны

Венесуэла продолжит разворачивать военные силы, пока ВМС Британии не уберут свое военное судно, размещенное у берегов Гайаны. Об этом в субботу, 30 декабря, заявил глава Минобороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес.

«Военные силы останутся развернутыми до тех пор, пока британское империалистическое судно не уйдет из вод между Венесуэлой и Гайаной», — говорится в его сообщении на странице в соцсети Х.

На видеозаписи министр подчеркнул, что силы развернуты по всей территории страны, а «не только на востоке», и они «сохраняют бдительность для защиты территориальной целостности и суверенитета».

28 декабря президент Венесуэлы Николас Мадуро отдал приказ о начале оборонительных военных учений в Атлантике. В учениях примут участие более 5,6 тыс. человек. Этот шаг является прямым ответом на объявление Великобритании о размещении военного корабля Королевского флота в водах Гайаны.

В начале ноября президент Мадуро объявил о начале «педагогической, поучительной, мобилизующей и радостной» кампании о включении в состав Венесуэлы богатого природными ресурсами и ископаемыми региона Эссекибо, который занимает 70% общей площади Гайаны. На фоне этого заявления 29 ноября Бразилия решила усилить охрану северной границы.

Позже, 6 декабря, Мадуро сообщил о мобилизации Вооруженных сил страны и объявил о присоединении Эссекибо, который фактически является территорией соседней Гайаны. По предварительным данным, Мадуро уже назначил временного руководителя данного региона — генерал-майора Алексиса Родригеса Кабельо.

Кроме того, 9 декабря стало известно, что Венесуэла и Гайана проведут переговоры на высшем уровне по вопросам урегулирования территориального конфликта между странами.

Спору за территорию Гайана-Эссекибо уже около 200 лет. До сих пор каждая сторона считает эту зону своей территорией. На всех официальных картах Венесуэлы территория Гайана-Эссекибо обозначается как часть страны.