Мадуро приказал провести учения в ответ на прибытие корабля Британии к берегам Гайаны
Президент Венесуэлы Николас Мадуро отдал приказ о начале оборонительных военных учений в Атлантике. Об этом в четверг, 28 декабря, сообщает издание BNN.
В учениях, по информации издания, примут участие более 5,6 тыс. человек.
Этот шаг является прямым ответом на объявление Великобритании о размещении военного корабля Королевского флота в водах Гайаны.
«Я отдал приказ о начале совместных учений оборонительного характера Вооруженных сил Венесуэлы в восточной части Карибского бассейна, вдоль побережья Атлантического океана... в ответ на провокации и угрозы со стороны Соединенного Королевства миру и суверенитету нашей страны», — приводит слова Мадуро агентство EFE.
При этом президент добавил, что намерен делать ставку на мирное решение вопроса.
В начале ноября президент Мадуро объявил о начале «педагогической, поучительной, мобилизующей и радостной» кампании о включении в состав Венесуэлы богатого природными ресурсами и ископаемыми региона Эссекибо, который занимает 70% общей площади Гайаны. На фоне этого заявления 29 ноября Бразилия решила усилить охрану северной границы.
Позже, 6 декабря, Мадуро сообщил о мобилизации Вооруженных сил страны и объявил о присоединении Эссекибо, который фактически является территорией соседней Гайаны. По предварительным данным, Мадуро уже назначил временного руководителя данного региона — генерал-майора Алексиса Родригеса Кабельо.
Кроме того, 9 декабря стало известно, что Венесуэла и Гайана проведут переговоры на высшем уровне по вопросам урегулирования территориального конфликта между странами.
Спору за территорию Гайана-Эссекибо уже около 200 лет. До сих пор каждая сторона считает эту зону своей территорией. На всех официальных картах Венесуэлы территория Гайана-Эссекибо обозначается как часть страны.