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Венесуэла и Гайана проведут переговоры по вопросам территориального конфликта

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Фото: REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria
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Венесуэла и Гайана проведут переговоры на высшем уровне по вопросам урегулирования территориального конфликта между странами. Об этом 9 декабря сообщили в МИД Венесуэлы.

В ведомстве отметили, что президент Венесуэлы Николас Мадуро провел телефонные переговоры с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой и премьер-министром Сент-Винсента и Гренадин Ральфом Гонсалвесом.

«Во время переговоров было получено предложение провести встречу на высшем уровне с Кооперативной Республикой Гайана, о которой будет объявлено в ближайшие дни», — отметили в МИД, добавив, что «в ходе обоих разговоров была подтверждена историческая позиция непререкаемого, суверенного права Венесуэлы на Гайану-Эссекибо».

Кроме того, МИД Венесуэлы сообщил, что их законный и мирный характер требований базируется на Женевском соглашении 1966 года, принципах и ценностях боливарианской дипломатии мира.

Помимо этого, Мадуро провел телефонный разговор с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, который положительно отметил усилия по налаживанию конфликта и выстраивания прямого диалога.

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Ранее, 8 декабря, МИД РФ выразил надежду на мирное решение спора Венесуэлы и Гайаны. Отмечалось, что российская сторона считает приоритетным снижение напряженности и укрепления доверия между двумя государствами и призывает воздержаться от способных разбалансировать ситуацию действий.

В начале ноября президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о начале «педагогической, поучительной, мобилизующей и радостной» кампании о включении в состав Венесуэлы богатого природными ресурсами и ископаемыми региона Эссекибо, который занимает 70% общей площади Гайаны. На фоне этого заявления 29 ноября Бразилия решила усилить охрану северной границы.

3 декабря в Венесуэле завершился референдум, касающийся спорной территории Гайана-Эссекибо. На референдуме жители Венесуэлы проголосовали за вхождение в страну спорного региона.

Позже, 6 декабря, Мадуро сообщил о мобилизации вооруженных сил страны и объявил о присоединении Эссекибо, который фактически является территорией соседней Гайаны. По предварительным данным, Мадуро уже назначил временного руководителя данного региона — генерал-майора Алексиса Родригеса Кабельо.

Профессор факультета международных отношений СПбГУ Виктор Хейфец 8 декабря в беседе с «Известиями» выразил мнение, что территориальный спор между Венесуэлой и Гайаной вряд ли перерастет в масштабные военные действия. По его словам, Венесуэла перевела в приграничные районы всего 300 военнослужащих, а для военной операции нужны силы раз в 10–15 больше.

Спору за территорию Гайана-Эссекибо уже около 200 лет. До сих пор каждая сторона считает эту зону своей территорией. На всех официальных картах Венесуэлы территория Гайана-Эссекибо обозначается как часть страны.

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