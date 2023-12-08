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МИД выразил надежду на мирное решение спора Венесуэлы и Гайаны

Захарова: спор Венесуэлы и Гайаны должен быть урегулирован мирно
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Россия внимательно следит за ситуацией вокруг спора между Венесуэлой и Гайаной о статусе Эссекибо и исходит из того, что вопрос должен быть урегулирован посредством мирных решений. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном 8 декабря на сайте ведомства.

«Исходим из того, что данный вопрос лежит в плоскости венесуэльско-гайанских отношений и должен быть урегулирован в добрососедском ключе, посредством нахождения мирных взаимоприемлемых решений в соответствии с международным правом и подписанными между сторонами соглашениями, а также действующим национальным законодательством», — говорится в сообщении.

Дипломат отметила, что российская сторона считает приоритетным снижение напряженности и укрепления доверия между двумя государствами и призывает воздержаться от способных разбалансировать ситуацию действий.

Кроме того, Москва выступает против внешнего вмешательства в дела суверенных государств, указала Захарова.

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В начале ноября президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о начале «педагогической, поучительной, мобилизующей и радостной» кампании о включении в состав Венесуэлы богатого природными ресурсами и ископаемыми региона Эссекибо, который занимает 70% общей площади Гайаны. На фоне этого заявления 29 ноября Бразилия решила усилить охрану северной границы.

3 декабря в Венесуэле завершился референдум, касающийся спорной территории Гайана-Эссекибо. На референдуме жители Венесуэлы проголосовали за вхождение в страну спорного региона.

Позже, 6 декабря, Мадуро сообщил о мобилизации вооруженных сил страны и объявил о присоединении Эссекибо, который фактически является территорией соседней Гайаны. По предварительным данным, Мадуро уже назначил временного руководителя данного региона — генерал-майора Алексиса Родригеса Кабельо.

Профессор факультета международных отношений СПбГУ Виктор Хейфец 8 декабря в беседе с «Известиями» выразил мнение, что территориальный спор между Венесуэлой и Гайаной вряд ли перерастет в масштабные военные действия. По его словам, Венесуэла перевела в приграничные районы всего 300 военнослужащих, а для военной операции нужны силы раз в 10–15 больше.

Спору за территорию Гайана-Эссекибо уже около 200 лет. До сих пор каждая сторона считает эту зону своей территорией. На всех официальных картах Венесуэлы территория Гайана-Эссекибо обозначается как часть страны.

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