Эксперты оценили вероятность войны между Венесуэлой и Гайаной

Территориальный спор между Венесуэлой и Гайаной вряд ли перерастет в масштабные военные действия. Такое мнение в интервью «Известиям» высказал профессор факультета международных отношений СПбГУ Виктор Хейфец, комментируя последние сообщения о начале переброски военных сил Венесуэлы в приграничные с Гайаной районы.

«Венесуэла перевела в приграничные районы всего 300 военнослужащих. Для военной операции нужны силы раз в 10–15 больше. Только они могут позволить вести полноценные боевые действия. Венесуэльские власти прекрасно понимают, что их армия превосходит гайанскую, но скопления подразделений около границы нет. Сосредоточить большие силы там не получится из-за природных условий. Но самое важное, Венесуэлу не поддержат другие страны», — объяснил эксперт.

Даже Куба, которая не раз поддерживала Венесуэлу, в этом вопросе скорее на стороне Гайаны, полагает Виктор Хейфец. А Бразилии не нужен вооруженный конфликт на ее границах. С тревогой на происходящее смотрит и Индия, которая всегда была крупнейшем покупателем венесуэльской нефти.

При этом с военной точки зрения Венесуэла и Гайана находятся в разных весовых категориях, рассказал «Известиям» военный эксперт Алексей Леонков.

«У Гайаны скорее даже не армия, а полицейские силы бывшей британской колонии. Она надеется на помощь британцев или американцев. В одиночку она не устоит», — считает эксперт.

В Силах обороны Гайаны насчитывается порядка 3,5 тыс. солдат. Они состоят из сухопутных, воздушных сил и береговой стражи. В то же время армия Венесуэлы насчитывает 123 тыс. человек.

Территориальный спор о принадлежности территории Эссекибо продолжается более 100 лет.

Старые противоречия обострились после того, как в 2015 году на шельфе Гайаны были обнаружены нефтяные месторождения, содержащие не менее 10 млрд баррелей нефти.

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Игра и солдатики: чем закончится эскалация спора между Венесуэлой и Гайаной