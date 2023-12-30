Соединенные Штаты не поощряют и не дают возможности Украине для проведения таких атак, как была совершена ранее в субботу на Белгород. Об этом 30 декабря заявили «РИА Новости» в Госдепе.

«Мы ясно давали понять, что мы не поощряем и не даем возможности подобных атак», — заявили там.

ВСУ ударили по центру Белгорода днем в субботу. Погибли 14 человек, 108 человек ранены. Среди жертв есть дети.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в беседе с «Известиями», комментируя украинскую атаку, указал на то, что обстрел Белгорода является преступной провокацией, отметив при этом, что подобные действия Киева лишь свидетельствуют о том, что Россия находится на правильном пути в выполнении задач специальной военной операции (СВО).

Кроме того, Россия призывала все правительства и международные структуры осудить теракт ВСУ в Белгороде. Там добавили, что к организации этого теракта непосредственно причастны британские и американские консультанты.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой российский лидер объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.