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Латышский политолог назвал атаку на Белгород результатом провала Киева на поле боя

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Фото: соцсети
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Латышский политолог и общественный деятель Янис Кузинс связал с провалами Киева на поле боя субботнюю атаку на Белгород. Такое мнение он высказал в беседе с «Известиями» 30 декабря.

«Украина не смогла добиться никаких успехов в рамках своего контрнаступления, хотя ожидания в Киеве и на Западе были изначально большие. Сейчас в итоге снижается поддержка [президента Владимира] Зеленского как внутри Украины, так и за пределами — европейские и американские спонсоры постепенно меняют риторику относительно дальнейшей поддержки Украины», — отметил Кузинс.

В связи с этим, по его словам, Киев перешел к терактам против мирных жителей с использованием вооружения, поставленного Западом.

«Хотя мы все прекрасно помним обещания, что поставляемое оружие не должно использоваться против гражданских. Зеленскому сейчас просто нечего показать своим спонсорам, на поле боя просто нет никаких успехов. Поэтому, возможно, власти в Киеве идут на такие шаги», — констатировал эксперт.

ВСУ нанесли удар по центру Белгорода днем 30 декабря. По последним данным, в результате атаки 108 человек получили ранения, 14 — погибли. По факту обстрела Следственным комитетом РФ было возбуждено дело по статьям УК РФ «Покушение на убийство», «Убийство», «Умышленное уничтожение/повреждение имущества».

В МИД РФ, комментируя нападение на мирных граждан, заявили, что к нему причастны британские и американские консультанты, «регулярно подстрекающие власти нынешней Украины к совершению кровавых преступлений».

МИД РФ призывал осудить совершенный ВСУ теракт. Кроме того, Россия запросила заседание СБ ООН по теме атаки на Белгород.

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