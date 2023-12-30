Гладков сообщил о громких звуках в Белгороде из-за работы ВС РФ в сторону Украины
Жители Белгорода могут слышать громкие звуки из-за работы Вооруженных сил России в сторону Украины, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«В Белгороде громко — работают Вооруженные силы Российской Федерации на ту сторону», — написал он в своем Telegram-канале.
Ранее в этот день ВСУ нанесли удар по территории Белгорода. По последним данным, погибли 14 человек, еще 108 человек пострадали в результате обстрела города. В Минобороны указали, что удары осуществились ракетами «Ольха» в запрещенном кассетном снаряжении.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил «Известиям», что президенту России Владимиру Путину доложили о ситуации в Белгородской области, которая подверглась обстрелу со стороны украинских военных.
ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.