Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Число погибших при обстреле Белгорода со стороны ВСУ возросло до 14
Мир
Экономист заявил о страхе Байдена из-за его провала на Украине
Происшествия
В Дагестане пять человек пострадали в результате хлопка газа в жилом доме
Мир
MWM сообщил об уничтожении РФ складов с ракетами Storm Shadow и SCALP на Украине
Армия
В МО РФ заявили об ударе Украины по Белгороду ракетами «Ольха» в кассетном снаряжении
Спорт
Украинка не пожала руку россиянке Гуниной на чемпионате мира по блицу
Мир
В офисе Зеленского заявили об отказе от любых переговоров с Россией
Мир
Генерал ВСУ признал превосходство России в производстве крылатых ракет
Общество
Опубликовано видео с моментом прилета одной из ракет по центру Белгорода
Мир
Наемник из США заявил о невозможности высунуться из окопа из-за атак ВС РФ
Общество
Четверо детей находятся в тяжелом состоянии после обстрела Белгорода со стороны ВСУ
Общество
Суд арестовал обвиняемого в убийстве отца журналиста Легойды
Происшествия
На Алтае автобус насмерть сбил скатившегося на ледянке ребенка на дорогу
Общество
Очевидцы рассказали об обстановке в центре Белгорода после атаки ВСУ
Политика
Путину доложили об обстреле Белгорода со стороны ВСУ
Сюжет:

Военный эксперт назвал удар ВСУ по Белгороду «зловещим терроризмом»

Литовкин: удар по Белгороду говорит о бессилии Киева на фоне провалов в боях
0
Фото: ТАСС/МЧС России
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Киевский режим своим ударом по центру Белгорода лишь показывает свое бессилие на фоне масштабного провала Вооруженными силами Украины (ВСУ) контрнаступления и огромных потерь в рядах украинской армии. На это указал в субботу, 30 декабря, в беседе с «Известиями» военный эксперт полковник в отставке Виктор Литовкин.

При этом он подчеркнул, что действия Киева являются террористическими по своей сути.

«Да, это, безусловно, терроризм, зловещий терроризм, негодяйский терроризм — стрельба по мирным жителям, специальная стрельба, это не случайно. Это попытка запугать население России, показать, что бандеровский режим очень силен и, несмотря на то что он провалил, катастрофически закончил так называемый контрнаступ, вот он может доставить нам массу неприятностей», — отметил эксперт.

Он указал на то, что именно с невозможностью ВСУ противостоять на поле боя российским военным связаны все украинские обстрелы мирного населения на российских территориях.

«С армией они совладать не в состоянии. А вот беззащитных людей они могут убивать, и они это делают. <…> Но наказание их настигнет, найдет. Судьба их незавидная, всех этих мерзавцев», — сказал Литовкин.

По его мнению, Киев совершил эту террористическую атаку в том числе в ответ на успешные действия Российской армии, поскольку в этом контексте руководству Украины просто необходимо было сообщить хоть о каких-то «успехах» ВСУ.

«Они же еще исходят из тех вещей, чтобы это получило информационное психологическое воздействие на население и не только России, но, главное, на Украине. <…> Вот этим и занимается бандеровское руководство <…> они пытаются компенсировать неудачи на фронте такими действиями против мирного населения России», — указал эксперт.

ВСУ напрасно: что Валерий Герасимов рассказал военным атташе
Начальник российского Генштаба подвел итоги украинского контрнаступления

Об обстреле Белгорода со стороны ВСУ, который пришелся по центру города, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он указал, что попадание украинского снаряда было зафиксировано в жилом секторе. В городе была оперативно запущена единая горячая линия по номеру «122» для приема заявок о всех зафиксированных повреждениях и пострадавших.

По данным МЧС РФ, в результате обстрела погибли 14 человек, включая двоих детей. Пострадало более 100 человек.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил «Известиям», что российскому лидеру Владимиру Путину доложено о ситуации в Белгородской области. По поручению президента на место происшествия вылетела бригада Минздрава во главе с Михаилом Мурашко, а также группа МЧС для оказания помощи пострадавшим.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой глава российского государства объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023