Военный эксперт назвал удар ВСУ по Белгороду «зловещим терроризмом»

Киевский режим своим ударом по центру Белгорода лишь показывает свое бессилие на фоне масштабного провала Вооруженными силами Украины (ВСУ) контрнаступления и огромных потерь в рядах украинской армии. На это указал в субботу, 30 декабря, в беседе с «Известиями» военный эксперт полковник в отставке Виктор Литовкин.

При этом он подчеркнул, что действия Киева являются террористическими по своей сути.

«Да, это, безусловно, терроризм, зловещий терроризм, негодяйский терроризм — стрельба по мирным жителям, специальная стрельба, это не случайно. Это попытка запугать население России, показать, что бандеровский режим очень силен и, несмотря на то что он провалил, катастрофически закончил так называемый контрнаступ, вот он может доставить нам массу неприятностей», — отметил эксперт.

Он указал на то, что именно с невозможностью ВСУ противостоять на поле боя российским военным связаны все украинские обстрелы мирного населения на российских территориях.

«С армией они совладать не в состоянии. А вот беззащитных людей они могут убивать, и они это делают. <…> Но наказание их настигнет, найдет. Судьба их незавидная, всех этих мерзавцев», — сказал Литовкин.

По его мнению, Киев совершил эту террористическую атаку в том числе в ответ на успешные действия Российской армии, поскольку в этом контексте руководству Украины просто необходимо было сообщить хоть о каких-то «успехах» ВСУ.

«Они же еще исходят из тех вещей, чтобы это получило информационное психологическое воздействие на население и не только России, но, главное, на Украине. <…> Вот этим и занимается бандеровское руководство <…> они пытаются компенсировать неудачи на фронте такими действиями против мирного населения России», — указал эксперт.

Об обстреле Белгорода со стороны ВСУ, который пришелся по центру города, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он указал, что попадание украинского снаряда было зафиксировано в жилом секторе. В городе была оперативно запущена единая горячая линия по номеру «122» для приема заявок о всех зафиксированных повреждениях и пострадавших.

По данным МЧС РФ, в результате обстрела погибли 14 человек, включая двоих детей. Пострадало более 100 человек.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил «Известиям», что российскому лидеру Владимиру Путину доложено о ситуации в Белгородской области. По поручению президента на место происшествия вылетела бригада Минздрава во главе с Михаилом Мурашко, а также группа МЧС для оказания помощи пострадавшим.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой глава российского государства объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.