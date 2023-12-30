Полиция случайно задержала одного из худших водителей Великобритании

Полицейские Великобритании остановили 23-летнего водителя в городе Сток-он-Трент в День подарков 26 декабря после того, как его машина была отмечена на видеокамерах как незастрахованная. Оказалось, что у водителя 96 штрафных баллов, притом что прав можно лишиться при 12 или более штрафных баллах, набранных в течение трех лет, пишет 29 декабря The Mirror.

Полицейские были потрясены, обнаружив, что мужчина за рулем Vauxhall Astra уже лишен прав, но продолжает ездить. Полиция Стаффордшира конфисковала автомобиль и продлила запрет на управление автомобилем горе-водителю до 2027 года. В полиции заявили, что они будут консультироваться с Королевской прокуратурой по поводу возможного тюремного заключения для водителя.

За накопление 12 и более штрафных баллов в течение трех лет можно лишиться права управления транспортными средствами на шесть месяцев, при этом для молодых водителей лимит снижается до шести баллов, отметили в газете.

«Невероятно, что у этого парня уже было 96 баллов в водительских правах. Мы будем просить Королевскую прокурорскую службу (CPS) сделать заявления о приговоре такого водителя к тюремному заключению из-за длительной безнаказанности», — сказано в аккаунте подразделения дорожной полиции Стаффордшира в соцсети Х.

27 июля телеканал Hürriyet со ссылкой на полицию Стамбула сообщил, что водителя такси в Турции лишили водительских прав до 2081 года за систематическое вождение в нетрезвом виде. По истечении срока изъятия удостоверения, через 58 лет, водитель имеет право вернуть себе документ.