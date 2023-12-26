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Тревожные звонки: как в Нижегородской области ловят пьяных водителей

Каждый неравнодушный гражданин может сообщить о своих подозрениях на горячую линию
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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В Нижегородской области третий год работает спецпроект по предотвращению ДТП с участием нетрезвых водителей — обычных граждан поощряют, если они делятся информацией о пьяных за рулем. Система работает следующим образом: звонок от человека поступает на горячую линию, а оттуда переадресовывается дежурному инспектору ГИБДД. Патрульные оперативно выезжают на место потенциального нарушения и выясняют, трезв ли водитель. Если человек и правда находится за рулем в пьяном виде, то гражданин, сообщивший об этом, получает 2 тыс. руб. премии. Вплоть до 2020 года регион был одним из антилидеров по числу ДТП с участием нетрезвых водителей. Удалось ли изменить ситуацию — в репортаже «Известий».

План «Перехват»

Пилотный проект по сокращению количества ДТП с участим нетрезвых водителей в Нижегородской области запустили в апреле 2021 года. Новая система «112» должна была помочь решить застарелую проблему региона — до 2020 года регион стабильно входил в тройку антилидеров по количеству таких ДТП.

В итоге Госавтоинспецкция сделала ставку на человека — на телефон службы «112» любой активный гражданин может позвонить и сообщить, кого подозревает в нетрезвом вождении. Причем не обязательно помнить государственный номер — достаточно нескольких примет, например, цвета и марки автомобиля, а также примерный адрес, где видели потенциального нарушителя.

После выяснения деталей, звонящего переводят на дежурного офицера Госавтоинспекции. Далее дорожные полицейские с использованием систем МВД прогнозируют возможный маршрут движения подозрительной машины и направляют на перехват ближайший наряд. К отработке таких сигналов привлекаются не только инспекторы ДПС, но и сотрудники патрульно-постовой службы и даже участковые.

Только за прошедшие выходные в Нижегородской области сотрудники Госавтоинспекции задержали 75 водителей с признаками опьянения, из них 30 отказались от прохождения медицинского освидетельствования. Еще пятерым грозит уже уголовная статься, поскольку они попались за повторное вождение в нетрезвом виде.

Кабинет в здании управления ГИБДД по Нижегородской области, где круглосуточно дежурит сотрудник полиции, выглядит, как командный пункт космического корабля: в центре зала установлено несколько экранов, на них выводится изображение с камер видеонаблюдения, установленных на дорогах и улицах области. Сюда же поступают и звонки от граждан.

Сотрудники Госавтоинспекции по любому звонку с сообщением о нетрезвом водителе прибывают к месту задержания и проверяют, обоснованы ли подозрения граждан. Если водитель трезв — ему приносят извинения за беспокойство и желают счастливого пути. Но если выясняется, что автомобилист выпил, то составляют протокол. Дальше нарушителю грозит штраф в 30 тыс. руб. и лишение прав на срок от полутора до двух лет. А позвонивший в службу «112» получит поощрение. С апреля 2023 года — это 2 тыс. рублей. Главное условие — звонящему должно быть не меньше 18 лет.

— Люди проявляют сознательную гражданскую позицию, пресекают правонарушение и тем самым предупреждают возможное ДТП, спасают жизни, — заявил «Известиям» начальник управления Госавтоинспекции Нижегородской области, Владимир Ежов. — Денежное вознаграждение — это благодарность государства за их социально значимую деятельность.

Как рассказали «Известиям» в Госавтоинспекции Нижегородской области, в 2021 году в службу «112» поступило более 2,1 тыс. таких сигналов. В 510 случаях опасения неравнодушных граждан подтвердились: за рулем были нетрезвые водители.

За 11 месяцев 2023 года количество таких звонков выросло до трех тысяч — были задержаны и привлечены к ответственности 689 автомобилистов в состоянии опьянения.

Работа «в полях»

После демонстрации системы наблюдения за дорогами, корреспонденты «Известий» отправились на развод личного состава ГИБДД по задачам. Все дежурные сотрудники собрались в зале, выслушали основные показатели аварийности за прошедшие сутки. После чего каждый патруль получил информация о позывном и участке работы. Кроме того, автоинспекторам еще раз напомнили о процедурах проведения проверок на трезвость.

С погодой в этот день не повезло. Дождь сменился мокрым снегом, а к вечеру похолодало и дорога становилась скользкой, что повышало вероятность ДТП. Кроме того, это были выходные дни, и трафик увеличивался с каждой минутой.

Вместе с сотрудниками Госавтоинспекции на дежурстве находились врачи-наркологи на передвижных пунктах медицинского освидетельствования (ППМО). Они берут анализы у потенциальных нетрезвых водителей, чтобы подтвердить алкогольное или наркотическое опьянение.

По словам врачей, некоторые водители буянят. Но большинство все же ведет себя культурно.

— Если считать, то из 100 человек, которых мы проверяем на уровень алкоголя в крови, у 15% он выше 0,16 промилле — то есть выше установленной нормы, — рассказал «Известиям» врач психиатр-нарколог Нижегородского областного наркологического диспансера Иван Янин.

Если есть признаки опьянении, но алкоголя в организме водителя не обнаружено, наркологи проверяют задержанного на употребление психотропных и наркотических средств, проведя анализ мочи. По словам Ивана Янина, в подавляющем большинстве случаев их подозрения повреждаются.

Сама процедура проверки на алкоголь и наркотики очень проста: водитель входит в ППМО. Если он согласен на освидетельствование, то садится напротив работника медучреждения и дважды с интервалом в 20 минут дышит в трубку прибора.

Корреспондентам «Известий» «повезло»: у одного из водителей алкометр зафиксировала 0,93 промилле ­— существенно выше порогового значения 0,16 промилле. Врачи заполнили акт медицинского освидетельствования, автоинспекторы составили необходимые протоколы, которые после окончания смены передадут в суд. Теперь такому автомобилисту минимум на полтора года придется забыть об автомобиле, а также заплатить крупный штраф.

Другие нарушения

Несмотря на то, что акцент в области сделан на поиск нетрезвых водителей, инспекторы ГИБДД не забывают и про других нарушителей. Только за минувшие выходные, 23 и 24 декабря, дорожные полицеские выписали 335 штрафов за отсутствие страхового полиса ОСАГО и 620 — за не пристегнутые ремни безопасности.

Корреспондентам «Известий» удалось понаблюдать за работой инспекторов ГИБДД почти в самый час пик и в центре Нижнего Новгорода. В течение часа три-четыре водителя оказались без ОСАГО.

— Согласно статье КоАП о несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств отсутствие полиса влечет наложение административного штрафа в размере 500 рублей, — напомнил «Известиям» сотрудник ГИБДД.

А вот не пристегнутый ремень обойдется водителю в тысячу рублей. Пассажиры тоже не освобождаются от ответственности — для них наказание составит 500 рублей.

Несмотря на то, что снегопад и промозглый ветер усложнял работу инспекторов, они максимально вежливо общались с каждым водителем, которого останавливали. По их словам, штрафы — это не главное: основная задача — это профилактика и предостережение от нарушения.

Всего за несколько часов патрульные остановили три десятка автомобилей. Самыми частыми нарушениями стали — непристегнутый ремень, выключенные фары в ночное время и отсутствие полиса ОСАГО.

Развитие мессенджеров и социальных сетей при этом помогает не допускать правонарушений и на «низовом уровне» — с помощью чатов домов или целой деревни. Инспекторы рассказали, что когда они устраивают рейд у населенного пункта, то местные жители в чатах начинают друг предупреждать о прибытии Госавтоинспекции — и в результате «все сидят по домам».

Автоинспекторы говорят, что они не против такой практики и даже поддерживают ее. Если человек, понимая, что его могут задержать чуть ли не на пороге дома, отказывается от поездки после употребления алкоголя, значит, одним потенциальным «убийцей» на дороге становится меньше.

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