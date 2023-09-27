СИМ раз отрежь: в РФ хотят штрафовать на 30 тыс. за пьяную езду на самокате

В России предлагают наказывать штрафом до 30 тыс. рублей за пьяную езду на электросамокате и велосипеде, это соразмерно уровню санкций для водителей авто. Такие штрафы прописаны в итоговой версии сенаторского законопроекта, который имеется в распоряжении «Известий». Ранее за это предлагали наказывать штрафом в размере лишь 10 тыс. рублей, но документ был доработан. В ближайшее время инициативу направят в правительство. Сенаторы хотят штрафовать и за причинение вреда здоровью легкой и средней тяжести со стороны велосипедистов и водителей СИМ. Кроме того, предусматривается наказание за перевозку детей на самокате. Итоговый документ также устанавливает нижний порог штрафов за превышение скорости.

Новые штрафы

В Совете Федерации подготовили итоговую версию законопроекта, которым предлагается ввести штрафы за ряд нарушений со стороны электросамокатчиков и велосипедистов. Документ, который будет направлен для отзыва в правительство, подготовили глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас и член комитета, зампред Совета по развитию цифровой экономики при СФ Артем Шейкин.

Сенаторы, в частности, предлагают предусмотреть в КоАП РФ штрафы за управление средством индивидуальной мобильности (СИМ) или велосипедом в состоянии опьянения, превышение скорости, езду сразу несколькими лицами, причинение легкого и среднего вреда здоровью. Кроме того, в законопроекте предусмотрено наказание за неостановку по требованию сотрудника ГИБДД и отказ от медосвидетельствования.

Предварительная версия законопроекта была обнародована в начале августа. Тогда автором документа выступил только сенатор Шейкин. Глава комитета СФ Андрей Клишас подтвердил «Известиям», что итоговая перед отправкой в кабмин редакция законопроекта готовилась совместно с ним. Самым заметным изменением по сравнению с предыдущей версией законопроекта стало увеличение размера санкций за пьяное вождение электросамокатов и велосипедов. Теперь верхний размер штрафа составляет 30 тыс. рублей, нижний — 20 тыс. Первоначально предлагалось ввести штраф в 10 тыс. рублей.

Если те, кто управляет СИМ или велосипедом, вдруг откажутся от медицинского освидетельствования, им также грозит штраф от 20 тыс. до 30 тыс. рублей. До этого сенатор Шейкин предлагал предусмотреть за это наказание в виде штрафа размером в 10 тыс. рублей.

Не столь значительно, но всё же в последней редакции изменили размер наказания за ряд других нарушений. Так, за превышение скорости от 5 до 10 км/ч виновник может заплатить штраф от 500 до 800 рублей, от 10 до 15 км/ч — от 2 тыс. до 2,5 тыс. (до этого было до 3 тыс. рублей). Если зафиксировано превышение от 15 до 20 км/ч, штраф может составить от 3 тыс. до 3,5 тыс. (ранее предлагался штраф до 4 тыс. рублей). Наконец, штраф от 4 тыс. до 5 тыс. рублей грозит за превышение скорости более чем на 20 км/ч, в первой редакции законопроекта нижний порог штрафа за такое превышение не был установлен.

Клишас и Шейкин также внесли изменения в статью, касающуюся нарушений правил перевозки людей на электросамокатах и велосипедах. Имеются в виду случаи, когда на них одновременно катаются несколько человек. За это может грозить штраф от 2 тыс. до 3 тыс. рублей. Первоначально размер штрафа составлял 2 тыс. Если речь идет о нарушениях при перевозке детей, то штраф может составить 5 тыс. рублей. В предыдущей версии документа такой нормы не было.

Сейчас, согласно правилам дорожного движения, на средствах индивидуальной мобильности запрещено перевозить пассажиров, «если это не предусмотрено оборудованием или конструкцией». При этом ранее представитель ГИБДД Виктор Стельмах отметил, что не знает виды средств индивидуальной мобильности, конструкция которых позволяет это делать.

В итоговом варианте сенаторы решили предусмотреть наказание за причинение легкого и среднего вреда здоровью со стороны электросамокатчика или велосипедиста. Если речь идет о легком вреде, то штраф может составить от 2 тыс. до 5 тыс. рублей. Например, в случае кратковременного расстройства здоровья или «незначительной стойкой утраты общей трудоспособности». От 10 тыс. до 15 тыс. рублей придется заплатить за причинение вреда средней тяжести. Авторы описывают его как опасное для жизни длительное расстройство здоровья или значительную стойкую утрату общей трудоспособности.

Среди других предложений законопроекта: штрафы за оставление водителем СИМ или велосипеда места ДТП (от 4 тыс. до 5 тыс. рублей), движение на электросамокатах массой более 35 кг по пешеходным зонам и тротуарам (от 3 тыс. до 3,5 тыс. рублей), неостановка по требованию сотрудника ГИБДД (от 500 до 800 рублей).

С марта этого года максимальная скорость передвижения на электросамокате составляет не более 25 км/ч, за ее превышение грозит административный штраф в размере 800 рублей. В настоящее время элекстросамокатчику в теории может грозить максимальный штраф до 1,5 тыс. Например, за причинение по неосторожности вреда здоровью легкой или средней тяжести, а также за пьяную езду.

Почему подняли штрафы

Решение об увеличении штрафных санкций по ряду статей законопроекта было принято в результате оценки соразмерности наказания общественной опасности правонарушения, объяснил «Известиям» сенатор Шейкин.

— Например, предлагается установить ответственность за управление СИМ и велосипедами в состоянии опьянения в виде штрафа от 20 тыс. до 30 тыс. рублей. То есть максимальная планка этого штрафа соразмерна штрафу за управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения (если водитель при этом не совершает уголовного преступления. — «Известия»).

Говоря о размерах штрафов за превышение скорости водителями СИМ и велосипедистами, сенатор уточнил, что в данном случае санкции устанавливаются даже более строгие, чем для автомобилистов. По его словам, управление электросамокатом или велосипедом происходит при более высоких рисках столкновения с пешеходами, отсюда и более высокая общественная опасность превышения ими скоростного режима.

— В целом проект закона в части штрафных санкций ориентирован на реальную экономическую ситуацию в стране, а также на принципы справедливости и соразмерности наказания степени общественной опасности правонарушения, — резюмировал сенатор.

Справка «Известий» Согласно пояснительной записке к законопроекту, в 2022 году зарегистрировано 941 (плюс 40% к 2021 году) ДТП с участием СИМ, в результате которых погибли 19 человек, в том числе два ребенка в возрасте до 16 лет. При этом ранения получили 976 человек, в числе которых 192 несовершеннолетних до 16 лет. За половину 2023 года зарегистрировано 1043 (+181,9% к аналогичному периоду 2022 года) ДТП с участием этого вида транспорта. В результате погибли 12 человек, пострадали 1082, в их числе 432 ребенка в возрасте до 16 лет.

О планах внести изменения в законодательство по теме регулирования средств индивидуальной мобильности ранее заявил Минтранс. Об этом говорится в дорожной карте ведомства. «Известия» направили запрос в министерство с просьбой оценить сенаторский законопроект.