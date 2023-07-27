В Стамбуле водителя лишили прав на 58 лет

В Турции водителя такси лишили водительских прав до 2081 года за систематическое вождение в нетрезвом виде. Об этом в четверг, 27 июля, сообщил местный телеканал Hürriyet со ссылкой на полицию Стамбула.

«Стало известно, что Байрам Т., права которого были конфискованы в 2012 году за вождение в нетрезвом виде, после этой даты продолжал работать в такси и 15 раз был пойман за рулем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения», — говорится в материале.

В среду, 27 июля, во время проверки Управления дорожной инспекции полицейские в штатском вызвали такси и попросили отвезти в один из районов провинции Стамбул. Когда водитель отказался, они раскрыли свои личности и поймали пытавшегося скрыться таксиста.

Было установлено, что водительские права Байрама Т. конфисковали до 26 июня 2081 года и всё это время с 2012 года он работал нелегально. Кроме того, оказалось, что общая сумма штрафов, на него наложенных за «управление такси без лицензии», «управление транспортным средством без водительского удостоверения» и «несоблюдение предупреждений», составила более 21 тыс. турецких лир.

Издание отмечает, что по истечении срока изъятия удостоверения, через 58 лет, водитель имеет право вернуть себе документ, если его состояние в тот момент «будет признано удовлетворительным после его психиатрического освидетельствования».

Ранее, 27 июля, «Известия» рассказали, за что в России могут лишить водительских прав и как их вернуть в 2023 году. Отмечается, что лишить прав могут минимум на месяц и максимум на три года.

До этого, 20 июля, «Известия» сообщали, как оформить медицинскую справку для водительского удостоверения в 2023 году. В материале отмечается, что изменился порядок получения справки. Тем, кто прежде был лишен прав за управление в нетрезвом виде, придется сдавать анализы на наличие психотропных веществ и употребление алкоголя.