Реклама
Прямой эфир
Интернет и технологии
WhatsApp запустил функцию видеосообщений в кружках
Спорт
Россиянин Колесников установил мировой рекорд в плавании на 50 м на спине
Мир
F-16 выводят на базу в Ларисе в Греции из-за взрывов на складе боеприпасов
Мир
Путин пожелал президенту Зимбабве успехов на предстоящих выборах в августе
Мир
Путин проведет двустороннюю встречу с президентом Эритреи 28 июля
Политика
Захарова сообщила о переговорах со странами Африки об открытии новых посольств
Политика
Путин поздравил Ким Чен Ына с годовщиной окончания Корейской войны
Мир
В «Укрэнерго» рекомендовали украинцам запастись электрогенераторами перед зимой
Мир
Продажи кукол Barbie упали на 23% вопреки выходу одноименного фильма
Мир
Штаб-квартиру правящей партии разграбили и подожгли после госпереворота в Нигере
Мир
Зимбабве получила в подарок от России президентский вертолет
Общество
Бастрыкину доложат о ходе следствия по нападению на полицейских в Бурятии
Происшествия
Пушилин сообщил о семи пострадавших в результате обстрела ВСУ Донецка за сутки

В Стамбуле водителя лишили прав на 58 лет

Hürriyet: в Стамбуле водителя лишили прав до 2081 года
0
Фото: TASS/Ronald Wittek
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Турции водителя такси лишили водительских прав до 2081 года за систематическое вождение в нетрезвом виде. Об этом в четверг, 27 июля, сообщил местный телеканал Hürriyet со ссылкой на полицию Стамбула.

«Стало известно, что Байрам Т., права которого были конфискованы в 2012 году за вождение в нетрезвом виде, после этой даты продолжал работать в такси и 15 раз был пойман за рулем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения», — говорится в материале.

В среду, 27 июля, во время проверки Управления дорожной инспекции полицейские в штатском вызвали такси и попросили отвезти в один из районов провинции Стамбул. Когда водитель отказался, они раскрыли свои личности и поймали пытавшегося скрыться таксиста.

Было установлено, что водительские права Байрама Т. конфисковали до 26 июня 2081 года и всё это время с 2012 года он работал нелегально. Кроме того, оказалось, что общая сумма штрафов, на него наложенных за «управление такси без лицензии», «управление транспортным средством без водительского удостоверения» и «несоблюдение предупреждений», составила более 21 тыс. турецких лир.

Издание отмечает, что по истечении срока изъятия удостоверения, через 58 лет, водитель имеет право вернуть себе документ, если его состояние в тот момент «будет признано удовлетворительным после его психиатрического освидетельствования».

Претерпеть лишение: в России усложнят выдачу прав после пьяной езды
Водители не смогут пройти переэкзаменовку досрочно

Ранее, 27 июля, «Известия» рассказали, за что в России могут лишить водительских прав и как их вернуть в 2023 году. Отмечается, что лишить прав могут минимум на месяц и максимум на три года.

До этого, 20 июля, «Известия» сообщали, как оформить медицинскую справку для водительского удостоверения в 2023 году. В материале отмечается, что изменился порядок получения справки. Тем, кто прежде был лишен прав за управление в нетрезвом виде, придется сдавать анализы на наличие психотропных веществ и употребление алкоголя.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023