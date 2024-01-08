Мировая корь: медики объяснили причины вспышки заболевания в разных странах

Прошедший 2023 год был ознаменован резким ростом заболеваемости корью в России и мире . Число зараженных выросло в десятки, а где-то и сотни раз по сравнению с 2022 годом. Российские медики и эксперты ВОЗ отметили, что проблема в недостаточном уровне иммунизации населения. При этом опрошенные «Известиями» специалисты указали на крайне высокую заразность вируса и отметили, что даже при достижении нужного уровня вакцинации потребуется не меньше года, чтобы стабилизировать ситуацию.

Корь распространяется по миру

По данным российского Роспотребнадзора, на сентябрь число заболевших в стране составило более 8 тыс. человек. Статистически заболевших оказалось в 288 раз больше, чем в 2022 году.

При этом число детей, заболевших в период с января по сентябрь, составило 4,9 тыс., что в 262 раза больше, чем за тот же период 2022 года ( тогда было зарегистрировано 19 случаев). Такие данные привела главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава Лейла Намазова-Баранова.

Роспотребнадзор регулярно заявляет о том, что ситуация с корью контролируемая, а заражаются только непривитые. При этом распространение заболевания продолжается. 25 декабря МГУ закрыл на карантин здание юридического факультета из-за одного заболевшего студента. 29 декабря стало известно о двух случаях кори в Воронежском госуниверситете. В соседнем с Россией Казахстане в декабре от кори умерли два маленьких ребенка.

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Как заявила в конце декабря главный санитарный врач России Анна Попова, вирусы кори, циркулирующие в России, были завезены из 16 стран, всего зарегистрировано 123 завозных случая.

«Это много. Это говорит о том, что мир вокруг горит корью» , — отметила она в интервью телеканалу «Россия-24».

О том, что мир «горит» корью, заявляет и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). По данным организации, заболеваемость в европейском регионе выросла в 30 раз по сравнению с 2022 годом.

«За период с января по октябрь 40 из 53 государств-членов [европейского ВОЗ] в регионе предоставили данные более чем о 30 тыс. случаев, что в 30 раз больше, чем за весь 2022 год (941 случай)», — говорится в сообщении, опубликованном 14 декабря на сайте ООН.

В релизе также приводится заявление Европейского регионального директора ВОЗ Ханса Клюге о том, что за прошедший год в Европе зафиксированы 21 тыс. госпитализаций и пять летальных исходов, связанных с корью.

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Врач-инфекционист телемедицинского сервиса «Доктис» описала «Известиям» характерную клиническую картину кори. Это повышение температуры тела, кашель, насморк, слезотечение и через несколько дней после повышения температуры появление характерной мелкоточечной сыпи. Осложненное течение болезни может проявляться в виде пневмонии и даже энцефалита, который может протекать очень тяжело, добавила она.

Причины вспышки кори

Эксперты ВОЗ наряду с российскими медиками подчеркивают, что вспышки кори напрямую связаны с недостаточной вакцинацией.

«Рост числа вспышек кори и смертности от нее поражает, но, к сожалению, не является неожиданным на фоне снижения показателей вакцинации, который мы наблюдаем в последние годы», — приводится на сайте ВОЗ заявление директора управления ЦКПЗ по глобальной иммунизации Джона Вертефея.

Он отметил, что заражение корью можно предотвратить при помощи двух доз коревой вакцины. По его словам, в 2022 году охват вакцинацией во всем мире немного увеличился по сравнению с 2021-м, однако численность детей, пропустивших дозу коревой вакцины, составила 33 млн.

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Недостаточный уровень вакцинации назвал важной причиной и главный внештатный детский аллерголог-иммунолог минздрава Московской области Андрей Продеус. По его словам, за время пандемии COVID-19 увеличилась прослойка населения, не получившего вакцинацию или ревакцинацию. Также существенную роль сыграло то, что корь — это высококонтагиозное, то есть очень заразное, заболевание.

— Чтобы коллективный иммунитет неплохо работал при гриппе, надо вакцинировать 65–70% населения. А вот для того, чтобы не распространялась корь, процент вакцинированных должен быть не меньше 85–90%, — рассказал иммунолог.

Еще одной причиной вспышки кори Андрей Продеус называет миграцию из стран, где уровень вакцинации исторически слабый. Помимо этого он указал, что очаги распространения что в России, что в мире чаще всего находятся в местах проживания мигрантов или других консервативных обществ, в которых невысокий уровень вакцинации.

Среди других причин он назвал более или менее твердые антипрививочные позиции и недостаточное внимание общества к проблеме.

По мнению Андрея Продеуса, при условии, что в стране будет достигнут нужный уровень вакцинации, для стабилизации ситуации потребуется еще один-два года.

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Екатерина Темник пояснила, что корь, как грипп и ОРВИ, имеет сезонность. Несмотря на то что при отсутствии иммунитета заразиться ею можно даже через рукопожатие, по мере потепления заболеваемость может пойти на спад.

— Множество факторов послужили причиной того, что большая прослойка населения не имеет иммунитета к кори. Это создает благоприятную почву для циркуляции вируса и развития эпидпроцесса. Поэтому нужно проводить ревакцинацию взрослых и своевременно делать прививки детям , — подчеркнула она.