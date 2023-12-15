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Корь зла: заболеваемость в России в 2023 году побила рекорд

Причина взрывного роста инфекции — в притоке мигрантов и временном дефиците вакцин
Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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В ходе прямой линии 14 декабря Владимир Путин сказал, что главной причиной роста заболеваемости корью в России стала низкая иммунизация в тех странах, откуда прибывают трудовые мигранты, в том числе с Украины. Кроме того, дефицит сырья для вакцины тоже опосредованно отразился на проблеме. Статистически заболевших оказалось в 288 раз больше, чем в 2022 году, пояснили в Роспотребнадзоре. Подробнее о симптомах кори и профилактике болезни — в материале «Известий».

Корь в России в 2023 году

В 2023 году заболеваемость корью по сравнению с прошлым годом подскочила в несколько раз. По данным Роспотребнадзора, на сентябрь число заболевших составило более 8 тыс. человек, из них почти 5 тыс. — дети. Статистически заболевших оказалось в 288 раз больше, чем в 2022 году, пояснили в РПН.

Тем не менее Роспотребнадзор отмечает, что эпидемиологическая ситуация по кори в стране контролируемая. На сайте ведомства говорится, что удалось локализовать свыше 84% очагов заболеваемости и предотвратить полномасштабное распространение болезни. С апреля 2023 года Роспотребнадзор провел вакцинацию 77,5% не привитых и не болевших ранее корью людей.

вакцина
Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Симптомы кори и ее проявление у взрослых и детей

Корь — одна из самых заразных болезней в мире. Она передается от человека к человеку воздушно-капельным путем при кашле, чихании и даже дыхании инфицированного. Человек остается заразным больше недели: за четыре дня до появления сыпи и еще четыре дня после высыпаний. Сначала болезнь поражает дыхательные пути, а затем распространяется по всему организму.

Корь у взрослых и детей: симптомы, профилактика и прививки
В России снова заговорили о вспышке опасной инфекции

Симптомы кори зачастую возникают через 10–14 дней после контакта с больным, однако первые четыре–семь дней ее путают с обычным ОРВИ, так как первые проявления болезни включают привычные насморк, кашель и температуру. Также можно наблюдать покраснение глаз и мелкие белые пятна на внутренней поверхности щек. Характерная же для этой болезни сыпь появляется только через несколько дней на лице и верхней части шеи.

Корь очень опасна своими осложнениями: слепотой, пневмонией, энцефалитом и даже смертельным исходом. Она также ослабляет иммунную систему, из-за чего организм может в будущем не справиться с другими опасными инфекциями.

градусник
Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Ранее считалось, что корью болеют только дети, однако в последнее время вирус стал всё чаще поражать подростков и взрослых. Осложнения чаще всего развиваются у детей до пяти лет и у взрослых старше 30 лет. А распространение вируса связано с тем, что появляется всё больше людей, которые не вакцинировались и оказались неустойчивы к вирусам кори, пояснил «Известиям» заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта, член-корреспондент РАН Петр Чумаков.

Как лечить корь

Лекарства, предназначенного для целенаправленного лечения кори, не существует. Обычно заболевания лечат как ОРВИ, а уход за пациентом направлен на облегчение симптомов и предотвращение осложнений. Врачи советуют пить достаточное количество воды и соблюдать здоровую диету. Для симптоматического лечения назначают различные лекарства, в том числе и антибиотики.

По решению врача могут также быть выписаны пероральные добавки витамина A, который способствует профилактике нарушений зрения и слепоты.

болезнь
Фото: ТАСС/Антон Вергун

Вакцинация от кори

Рост заболеваемости корью наблюдается примерно раз в четыре года. Наиболее эффективным способом ее профилактики остается вакцинация всего населения. Прививку делают в несколько этапов. Первый компонент вакцины сразу от трех болезней (кори, краснухи и паротита) ставят ребенку в возрасте около 12 месяцев, а затем в шесть лет. Вводится она подкожно в область плеча. Четких указаний о ревакцинации не существует, однако в случае контакта с инфицированным советуют поставить прививку до появления первых симптомов болезни. Защита от вакцины длится около 10–12 лет, поэтому и ревакцинацию взрослым советуют делать раз в 10 лет.

Обычно от прививки не возникает никаких симптомов, однако бывают случаи, когда появляются повышенная температура, легкое недомогание и кашель. Эти симптомы проходят быстро и не требуют никакого лечения.

Сейчас в России наблюдается дефицит вакцин от кори, который, по словам Владимира Путина, вызван техническим сбоем.

Подробнее о болезни и дефиците вакцин, читайте в статьях «Известий».

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