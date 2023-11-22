В РАН назвали причину роста заболеваемости корью в России

Заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта, член-корреспондент РАН Петр Чумаков рассказал на пресс-конференции в МИЦ «Известия» 22 ноября, почему наблюдается рост заболеваемости корью в России.

По словам специалиста, рост заболеваемости отмечается из-за ослабшего коллективного иммунитета.

«Корь — это очень высокозаразное заболевание, которое очень быстро распространяется <...>. Сейчас учащение заболеваемости — можно гадать, конечно, почему это происходит, но, по всей видимости, коллективный иммунитет к этому заболеванию, во-первых, ослаб. Появились лица, которые не вакцинировались, которые неустойчивы к вирусам кори, возможно, этому способствовала миграция, например, с Украины, где были большие проблемы с вакцинированием в последние годы», — объяснил Чумаков.

Он также указал, что о симптомах кори могут говорить любые кожные проявления.

«В случае когда проявляются такие симптомы — сыпь, в том числе сыпь на внутренней поверхности ротовой полости щек, это говорит о том, что надо обращаться к врачу и ставить диагноз», — предостерег Чумаков.

В начале сентября вспышка кори была зафиксирована в Арзамасском районе Нижегородской области, заболели 93 человека, о чем сообщал региональный Роспотребнадзор.