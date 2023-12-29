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Министр здравоохранения Башкортостана попал в ДТП

Два человека погибли в ДТП с участием министр здравоохранения Башкирии
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Фото: МЧС РФ
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В Караидельском районе Башкортостана произошло ДТП с участием министра здравоохранения республики Айрата Рахматуллина. Об этом в пятницу, 29 декабря, сообщает Telegram-канал «112».

В результате столкновения четырех автомобилей два человека погибли, еще трое пострадали, в том числе министр, и были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.

По данным МЧС Башкортостана, авария произошла около 15:00 (13:00 мск) на 66 км автодороги Бирск-Тастуба-Сатка. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и другие экстренные службы.

Днем ранее в Красноярском крае фургон столкнулся с микроавтобусом. В ДТП один человек погиб и четверо пострадали.

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