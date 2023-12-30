Чем раньше, тем лучше: почему подросткам важно посещать гинеколога

Министерство здравоохранения России опубликовало на своем сайте приказ, согласно которому первый плановый осмотр подростков у гинекологов может быть перенесен с 14 лет на 13. По мнению специалистов, это позволит отслеживать «гармоничность» полового развития девочек и своевременно выявлять патологию. Подробнее о важности этого предложения, а также о самых распространенных болезнях девочек-подростков — в материале «Известий».

Когда и зачем посещать гинеколога подросткам

Минздрав России 27 декабря предложил снизить возраст первого планового осмотра девочек у гинеколога с 14 до 13 лет.

По словам внештатного гинеколога детского и юношеского возраста Минздрава России Елены Уваровой, изменение позволит более своевременно оказать помощь и выявить патологии развития девочек, поскольку в подростковом возрасте идет половое созревание. Она также отметила, что при обнаружении проблем в развитии можно своевременно оказать всю необходимую помощь, тем самым сохранив здоровье.

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Сейчас плановые ежегодные осмотры у гинеколога начинаются в 14 лет, такой порядок был установлен в 2017 году. Приемы должны проводиться ежегодно до 17 лет, до перехода во взрослую поликлинику. Кроме того, Минздравом установлены другие осмотры у гинеколога — перед поступлением в детский сад, а также в школу. Они не являются обязательными, разрешение на их проведение должны давать родители. До 15 лет вместе с девочкой на прием должен приходить родитель или законный опекун, после этого она может уже самостоятельно обращаться к гинекологу.

— Мой личный опыт показывает, что современное поколение девочек ответственно относится к своему здоровью и порой они сами являются инициаторами посещения детского гинеколога, — отмечает заместитель главного врача клиники Педиатрического университета по акушерству и гинекологии Анна Тайц.

Почему в 13, а не в 14 лет

Подростковый возраст — время полового созревания. К 13 годам у большинства уже начинается менструация, отсутствие которой может указывать на проблему.

— В настоящее время отмечается тенденция к более раннему половому созреванию среди девочек. Еще несколько лет назад первая менструация у подростков приходила в 13–14 лет. Сейчас возраст начала полового созревания сдвинулся на 1–2 года, то есть первые признаки (рост молочных желез) появляются уже в 8–9 лет и, соответственно, первая менструация приходит примерно в 11–12 лет, — говорит врач акушер-гинеколог, репродуктолог, руководитель Центра репродуктивного здоровья подростков КГ MD GROUP Маргарита Денисенко.

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Анна Тайц отмечает, что сейчас 14-летний возраст для первого планового приема у гинеколога мотивирован возможностью централизованной организации планово-профилактического приема подростков перед переходом из 9-го класса в 10-й или поступлением в колледж. При этом эксперт считает, что снижение возраста до 13 лет позволило бы отслеживать «гармоничность» полового развития девочек и своевременно выявлять патологию пубертата.

Маргарита Денисенко объясняет, что важной частью приемов является информирование об основах гигиены, особенностях полового созревания девушек, ведении «женского календаря», методах подростковой контрацепции, профилактике инфекций, передаваемых половым путем (ИППП), рисках ранней беременности и возможных заболеваниях половой сферы.

Сейчас средний возраст начала половой жизни в России — 16 лет, при этом встречаются случаи, когда девочки начинают ее вести еще раньше — в 12 лет. В связи с возрастом, неопытностью, отсутствием полового воспитания и знаний контрацепции ранняя половая связь часто приводит к заражению ИППП, в том числе ВИЧ. Маргарита Денисенко считает, что именно из-за незнания подростками этой информации нужно начинать профилактические осмотры как можно раньше.

Анна Тайц также отмечает, что санитарно-просветительская работа является неотъемлемой частью приема врача акушера-гинеколога.

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— Для каждого возрастного периода девочки есть актуальные темы, которые необходимо освещать. К данным темам относятся и нюансы гигиены, наиболее актуальные для дошкольной и младшей школьной группы детей, и гигиена подросткового периода — актуальна для возраста 8–15 лет, — говорит она.

Вместе с этим эксперт также отмечает важность обсуждения с молодой девушкой вопросов контрацепции и гигиены секса. Такие разговоры проводятся по требованию либо в подходящей возрастной группе, однако для этого нужно убедиться в психосексуальной готовности девочки к этому разговору.

В чем разница между приемами взрослого гинеколога и детского

Различия приема ребенка и взрослого обусловлены отличиями строения и функций половых органов у женщин и девочек. Для полной компетентности в этом вопросе врач должен пройти специальную подготовку. Кроме того, из-за разницы в возрасте пациентов детский врач должен обладать также навыками психолога.

Во время приема врач расспрашивает о дате начала первой менструации, ее продолжительности, обильности, наличии хронических заболеваний. До 14 лет стандартный осмотр в гинекологическом кресле обычно не проводится, осуществляется визуальное обследование наружных половых органов, развития молочных желез.

— Важно, какой у подростка режим сна и бодрствования, полноценное ли питание, занимается ли спортом, принимает ли витамины. Ведь в первые 2–3 года с начала менструаций происходит становление цикла и любой стрессовый фактор — частое недосыпание, подготовка к экзаменам, чрезмерные физические нагрузки и другое — может привести к задержке месячных, — говорит Маргарита Денисенко.

Фото: Global Look Press/dpa/Annette Riedl

Первый прием у гинеколога может вызвать страх у ребенка, поэтому необходимо подготовить его заранее. По словам Маргариты Денисенко, лучше всего объяснить девочке, что существуют разные врачи, например лор и стоматолог, к которым люди часто приходят на прием. Гинеколог такой же врач, только к нему регулярно ходят сами девочки и их мамы для поддержания женского здоровья. Если разговаривать на эти темы с дочкой, как правило, прием и осмотр проходят очень спокойно, говорит акушер-гинеколог.

— Изначально маме необходимо объяснить дочери, что подобный визит является необходимостью для крепкого здоровья, а сам процесс осмотра не доставит ей дискомфорта и не будет больно. Дети чаще всего боятся нового, особенно если это связано с больницей, — добавляет Анна Тайц.

Эксперт также отмечает, что тема подросткового периода и менструаций довольно табуирована, из-за этого именно на детского гинеколога ложится задача донесения достоверной информации до молодой женщины.

Самые частые гинекологические заболевания у подростков, их лечение

Заболевания органов репродуктивной системы в подростковом возрасте часто становятся причинами бесплодия. По словам Маргариты Денисенко, многочисленные статистические данные подтверждают, что около 60% заболеваний детского и подросткового возраста могут представлять угрозу фертильности. Поэтому забота о репродуктивном здоровье должна начинаться с раннего детства.

— К сожалению, многие заболевания «молодеют». Например, эндометриоз, который часто становится причиной бесплодия в репродуктивном периоде (18–45 лет), обнаруживают у девочек-подростков и рак эндометрия, — отмечает эксперт.

Фото: Global Look Press/dpa/Annette Riedl

С этим согласна Анна Тайц. По ее словам, выявляемость гинекологических заболеваний подростков выросла из-за возросшей заболеваемости и большей диагностической способности.

Важно при наличии симптомов не ждать планового осмотра, а записаться на ближайшую дату. Этими симптомами могут быть:

— резкая боль внизу живота;

— зуд в области половых органов;

— признаки раннего полового созревания;

— нерегулярные или болезненные менструации;

— слишком обильные или скудные выделения;

— отсутствие менструаций более двух циклов после их появления.

Гинекологи отмечают, что наиболее часто встречаются нарушение менструального цикла (слишком обильные, редкие), преждевременное половое созревание или его задержка, функциональные образования яичников (кисты), пороки развития матки и влагалища и др.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

По словам Маргариты Денисенко, чаще всего лечением патологий является лекарственная терапия. Однако бывают случаи, когда необходимо оперировать, например при возникновении больших кист.

О важности гинекологических осмотров, а также о самых частых заболеваниях, читайте в статье «Известий».