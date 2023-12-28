В Минздраве предложили проводить осмотр у гинеколога с 13 лет
В Минздраве России предложили перенести первый плановый осмотр девочек у акушера-гинеколога на 13-летний возраст. Проект приказа с таким содержанием опубликован на сайте проектов нормативных правовых актов в среду, 27 декабря.
«В условиях современного подхода, направленного на раннее выявление заболеваний репродуктивного здоровья у подростков <...> необходимо пересмотреть проведение профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних акушером-гинекологом, изменив возраст осмотра с 14 лет на 13 лет», — говорится в пояснительной записке к документу.
Как отмечает ТАСС, главный внештатный гинеколог детского и юношеского возраста Минздрава России Елена Уварова заявила, что изменение имеет принципиально важное значения для здоровья девочек, в том числе репродуктивного.
«Этот год очень много значит, так как в подростковом возрасте происходит половое созревание. В случае, если в развитии что-то идет не так, врач может своевременно оказать помощь пациентке, сохранив ее здоровье. Так, например, если у девочки в 13 лет нет молочных желез, это уже приличная задержка полового развития, говорящая о том, что что-то идет не так», — сказала Уварова.
Ранее, 11 ноября 2022 года, президент Фонда защиты детства, руководитель Объединения многодетных семей Москвы Наталья Карпович поддержала инициативу вице-премьера России Татьяны Голиковой о запрете на аборты для подростков 15–18 лет без согласия родителей, поскольку, по ее словам, аборт — это решение взрослого человека.