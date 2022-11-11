Эксперт оценила инициативу запретить аборты до 18 лет без согласия родителей

Президент Фонда защиты детства, руководитель Объединения многодетных семей Москвы Наталья Карпович в пятницу, 11 ноября, в беседе с «Известиями» прокомментировала инициативу вице-премьера России Татьяны Голиковой о запрете на аборты для подростков 15-18 лет без согласия родителей.

Как подчеркнула эксперт, несмотря на то что паспорт у детей появляется в 14 лет, даже среди взрослых людей согласие на серьезную медицинскую операцию дает близкий родственник.

«Операция аборт — не такая безболезненная. Ребенок может на всю жизнь остаться инвалидом, ребенок на всю жизнь может остаться без детей, ребенку могут некачественно сделать, и никакой ответственности никто нести не будет, потому что ребенок дал согласие. Мне кажется, тема абортов не может быть запретительной для взрослых людей, но она не должна быть допустимой для подростков и детей, которые не достигли 18 лет. Потому что это ответственность взрослого человека», — выразила мнение общественник.

Кроме того, Карпович указала на плохо выстроенную систему профилактики предотвращения абортов для женщин, которые оказываются в трудной ситуации.

«Когда она остается одна, ее бросает любимый человек, когда родители говорят «тебе еще рано». Должна быть система сопровождения. Если женщина забеременела по каким-то причинам, с ней должны работать специалисты, помогать трудоустроиться, где-то жить, если нужно. Это даже для взрослого человека испытание. Для ребенка тем более нужна поддержка», — заключила она.

Ранее в этот день Голикова поручила Министерству здравоохранения проработать вопрос о целесообразности введения запрета на аборт несовершеннолетним лицам в возрасте от 15 до 18 лет без согласия родителей. Также вице-премьер поручила проработать вопрос об утверждении единого порядка проведения доабортного психологического консультирования и об изменении наименования листа информированного согласия на «лист сохранения беременности» вместо «лист прерывания беременности».

Согласно данным из открытых источников, в соответствии со ст. 54 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан РФ», несовершеннолетние лица в возрасте от 15 до 18 лет могут самостоятельно принимать решение об аборте, для этого не требуется дополнительное разрешение родителей.

29 июня во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что считают, что доступ женщин к безопасным абортам спасает жизни, а если они его не имеют, это ставит их под угрозу. В организации пояснили, что ограничения в этой сфере «толкают женщин и девушек к небезопасным абортам, что приводит к осложнениям и даже смертям».