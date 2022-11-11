Реклама
Прямой эфир
Мир
Глава офиса президента Украины сообщил о новом обмене пленными с РФ
Общество
Голикова поручила изучить запрет абортов для лиц до 18 лет без согласия родителей
Общество
Пленный командир ВСУ раскрыл планы Киева о наступлении на Белгородскую и Курскую области
Общество
Собчак продюсировала Telegram-канал задержанных за вымогательство у главы Ростеха
Мир
Швеция поставит Украине современное вооружение
Авто
В России появились хетчбэки и универсалы Hyundai i30
Авто
Honda вывела на американский рынок Accord нового поколения
Мир
США перебросили два стратегических бомбардировщика на Ближний Восток
Общество
Психолог назвал желание слушать грустную музыку формой мазохизма
Экономика
«Траст» не отказался от планов продать девелопера «Интеко»
Мир
ВС Австрии оценят возможность размещения беженцев в боксах возле казарм
Мир
Франция и Британия выступили за введение потолка цен на нефть

Эксперт оценила инициативу запретить аборты до 18 лет без согласия родителей

Эксперт Карпович: согласие на аборт должно быть ответственностью взрослого человека
0
Фото: Getty Images/Science Photo Library
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Фонда защиты детства, руководитель Объединения многодетных семей Москвы Наталья Карпович в пятницу, 11 ноября, в беседе с «Известиями» прокомментировала инициативу вице-премьера России Татьяны Голиковой о запрете на аборты для подростков 15-18 лет без согласия родителей.

Как подчеркнула эксперт, несмотря на то что паспорт у детей появляется в 14 лет, даже среди взрослых людей согласие на серьезную медицинскую операцию дает близкий родственник.

«Операция аборт — не такая безболезненная. Ребенок может на всю жизнь остаться инвалидом, ребенок на всю жизнь может остаться без детей, ребенку могут некачественно сделать, и никакой ответственности никто нести не будет, потому что ребенок дал согласие. Мне кажется, тема абортов не может быть запретительной для взрослых людей, но она не должна быть допустимой для подростков и детей, которые не достигли 18 лет. Потому что это ответственность взрослого человека», — выразила мнение общественник.

Пошли на спуск: в России рождаемость снижается одновременно с сокращением числа абортов
Количество новорожденных в стране уменьшается с 2016 года

Кроме того, Карпович указала на плохо выстроенную систему профилактики предотвращения абортов для женщин, которые оказываются в трудной ситуации.

«Когда она остается одна, ее бросает любимый человек, когда родители говорят «тебе еще рано». Должна быть система сопровождения. Если женщина забеременела по каким-то причинам, с ней должны работать специалисты, помогать трудоустроиться, где-то жить, если нужно. Это даже для взрослого человека испытание. Для ребенка тем более нужна поддержка», — заключила она.

Ранее в этот день Голикова поручила Министерству здравоохранения проработать вопрос о целесообразности введения запрета на аборт несовершеннолетним лицам в возрасте от 15 до 18 лет без согласия родителей. Также вице-премьер поручила проработать вопрос об утверждении единого порядка проведения доабортного психологического консультирования и об изменении наименования листа информированного согласия на «лист сохранения беременности» вместо «лист прерывания беременности».

Согласно данным из открытых источников, в соответствии со ст. 54 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан РФ», несовершеннолетние лица в возрасте от 15 до 18 лет могут самостоятельно принимать решение об аборте, для этого не требуется дополнительное разрешение родителей.

29 июня во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что считают, что доступ женщин к безопасным абортам спасает жизни, а если они его не имеют, это ставит их под угрозу. В организации пояснили, что ограничения в этой сфере «толкают женщин и девушек к небезопасным абортам, что приводит к осложнениям и даже смертям».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022