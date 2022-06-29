Глава ВОЗ выступил против ограничений доступа женщин к безопасным абортам

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что доступ женщин к безопасным абортам спасает жизни, а если они его не имеют, это ставит их под угрозу. Об этом 29 июня заявил глава ВОЗ Тедрос Адан Гебрейесус на брифинге в Женеве.

По его словам, в первую очередь такой запрет сказывается на женщинах в беднейших странах и наиболее маргинализированных общинах. Ограничения в этой сфере «толкают женщин и девушек к небезопасным абортам, что приводит к осложнениям и даже смертям», отметил Гебрейесус.

Комментируя принятое Верховным судом США решение о запрете на аборты, глава ВОЗ назвал его «шагом назад», так как за последние 40 лет в мире глобальная тенденция состояла в том, чтобы у женщин был более широкий доступ к безопасному прерыванию беременности.

«Хочу подтвердить позицию ВОЗ: все женщины должны иметь право выбора, когда речь идет об их теле и здоровье», — подытожил он.

Накануне лидеры стран G7 в ходе саммита также раскритиковали принятое Верховным судом США решение по отмене конституционного права женщин на аборты, что, как отметила The Washington Times, демонстрирует изменившееся отношение к главе Белого дома Джо Байдену среди коллег.

24 июня Верховный суд США отменил вынесенное в 1973 году постановление, согласно которому федеральные власти страны гарантируют права на аборты. Теперь право на аборт будет определяться штатами, если конгресс не примет никаких мер.

25 июня глава ВОЗ заявил, что разочарован отменой права на аборт в США. А 27 июня суд Техаса заблокировал запрет на проведение абортов в ответ на поданный иск правозащитной организации. Судьи приняли решение, что в некоторых клиниках штата возобновится проведение абортов на сроке беременности до шести недель.

Джо Байден, в свою очередь, указал, что здоровье и жизнь женщин находятся под угрозой после решения суда. Он отметил, что страна отброшена на 150 лет назад. А экс-президент США Дональд Трамп заявил, что решение Верховного суда является самой большой победой для жизни, которая стала возможна благодаря его усилиям.