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Суд временно заблокировал запрет на аборты в Техасе

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Esteban Osorio
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В Техасе суд заблокировал запрет на проведение абортов в ответ на поданный в понедельник, 27 июня, иск правозащитной организации. В некоторых клиниках штата возобновится проведение абортов на сроке беременности до шести недель. Об этом заявила правозащитная организация ACLU во вторник, 28 июня.

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«Суд штата заблокировал запрет Техаса в ответ на поданный вчера иск. Аборты на сроке до шести недель беременности возобновятся в ряде клиник», — написали правозащитники в Twitter.

Как объясняет телеканал NBC News, после пересмотра 24 июня решения по делу «Роу против Уэйда», которое отменило конституционные гарантии права на аборты, любое прерывание беременности в Техасе было заблокировано.

В соответствии с постановлением суда штата во вторник, временное ограничение на запреты абортов будет действительно до слушания 12 июля.

24 июня Верховный суд США отменил вынесенное в 1973 году постановление, согласно которому федеральные власти страны гарантируют права на аборты. Теперь право на аборт будет определяться региональными властями. Практически половина из 50 штатов собирается запретить или внести существенные ограничения в осуществление абортов. Власти Соединенных Штатов не имели права регулировать прерывание беременности в течение первого триместра, а в течение второго административное вмешательство допускалось исключительно в интересах сохранения здоровья матери.

Тогда же стало известно, что запрет на аборт уже вступил в шести штатах. Теперь в Кентукки, Луизиане, Миссури и Южной Дакоте они запрещены даже в случае беременности в результате изнасилования или инцеста. В Оклахоме беременность, наступившую в таких ситуациях, прервать можно. В иных случаях закон оговаривает, что беременность считается наступившей с момента зачатия. В Техасе закон о запрете абортов даже после изнасилования или инцеста вступит в силу в течение 30 дней.

Президент США Джо Байден заявил, в свою очередь, что здоровье и жизнь женщин находится под угрозой после решения суда. Он указал, что страна отброшена на 150 лет назад. А экс-президент США Дональд Трамп отметил, что решение Верховного суда является самой большой победой для жизни, которая стала возможна благодаря его усилиям.

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