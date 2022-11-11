Голикова поручила изучить запрет абортов для лиц до 18 лет без согласия родителей

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила Министерству здравоохранения проработать вопрос о целесообразности введения запрета на аборт несовершеннолетним лицам в возрасте от 15 до 18 лет без согласия родителей, следует из опубликованного 11 ноября протокола поручений Совета по вопросам попечительства в социальной сфере при правительстве страны.

«Минздраву России проработать вопросы и представить предложения о целесообразности введения запрета на выполнение аборта несовершеннолетним 15–18 лет без согласия родителей (законных представителей)», — говорится в поручении.

Также вице-премьер поручила проработать вопрос об утверждении единого порядка проведения доабортного психологического консультирования и об изменении наименования листа информированного согласия на «лист сохранения беременности» вместо «лист прерывания беременности».

Согласно данным из открытых источников, в соответствии со ст. 54 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан РФ», несовершеннолетние лица в возрасте от 15 до 18 лет могут самостоятельно принимать решение об аборте, для этого не требуется дополнительное разрешение родителей.

29 июня во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что считают, что доступ женщин к безопасным абортам спасает жизни, а если они его не имеют, это ставит их под угрозу. В организации пояснили, что ограничения в этой сфере «толкают женщин и девушек к небезопасным абортам, что приводит к осложнениям и даже смертям».