Здоровый звон: россияне стали чаще консультироваться с медиками онлайн

Около 9 млн онлайн-консультаций по итогам 2023 года могло быть оказано российским пациентам в рамках ОМС, подсчитали «Известия». Это минимум на четверть больше, чем в прошлом году. При этом во Всероссийском союзе страховщиков оценивают рост количества телемедицинских консультаций в 30%, а в ряде компаний и вовсе почти в 40%. Россияне удаленно консультируются у терапевтов, психотерапевтов, врачей ЛФК, пульмонологов, ревматологов, онкологов и гинекологов. В этом году «телемед» уже воспринимается как часть повседневной жизни пациентов, отмечают эксперты.

Сколько онлайн-консультаций прошло в России

Количество телемедицинских консультаций в рамках ОМС только в формате «врач-пациент» могло составить по итогам года около 9 млн. Это выяснили «Известия», основываясь на информации нескольких страховых компаний, работающих в сфере ОМС и имеющих доступ к реестру данных по оплате таких случаев.

Во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС) «Известиям» цифру не назвали, но указали, что общий объем телемедицинских услуг в этом году мог вырасти на треть. Помимо формата «врач-пациент», есть еще и формат «врач-врач», а также консультации для вынесения заключения по результатам диагностических исследований, дистанционное наблюдение пациентов.

В пресс-службе Минздрава сообщили, что в 2022 году было проведено 6,75 млн консультаций «врач-пациент», более 3,4 млн консультаций в целях вынесения заключения по результатам диагностических исследований. Кроме того, более 2,5 млн пациентов находились на дистанционном наблюдении за состоянием здоровья. Данные по обращениям пациентов в этом году в ведомстве пока не назвали.

Председатель президиума Всероссийского союза страховщиков, гендиректор «СОГАЗ-Мед» Дмитрий Толстов напомнил «Известиям», что рост числа удаленных приемов в медицинской практике уже наблюдался — во время пандемии коронавирусной инфекции.

— Телемедицина показала свою востребованность, потому что позволила большому количеству пациентов не выходя из дома получать консультации и назначения врача, контролировать показатели своего здоровья, экономить силы, а самое главное, минимизировать прямой контакт с другими людьми и уменьшить распространение вируса, — указал он.

Данные же о росте числа консультаций в этом году он объяснил тем, что «телемед входит в нашу жизнь всерьез и надолго».

— Уже сегодня при помощи телемедицинских консультаций осуществляется динамическое наблюдение за больными хроническими заболеваниями, — сказал он. — Пилотные проекты охватывают восемь российских регионов, в которых медики удаленно проводят мониторинг состояния здоровья пациентов с сахарным диабетом и артериальной гипертонией. И для них это отличная возможность регулярно консультироваться с врачами, обеспечивая своевременное медицинское наблюдение и корректировку лечения без частых визитов в поликлинику.

Как рассказали «Известиям» в компании «СберЗдоровье», в 2023 году среднее время онлайн-приема составляло от 25 до 35 минут, причем между запросом пациента на консультацию и ответом дежурного врача проходило около двух минут. За год россиянине потратили на телемедицину в среднем по два часа своего времени, тогда как на очные приемы — до трех по ОМС и до восьми по ДМС.

— Интерес людей к онлайн-медицине устойчиво растет, — констатировала исполнительный директор «СберЗдоровья» Майя Сикирина. — Чаще всего это связано с активным образом жизни, загруженным графиком работы или учебы. Это создает ограничения в распорядке дня, поэтому консультационные вопросы люди предпочитают решать дистанционно.

В «СберЗдоровье» отметили, что число корпоративных клиентов, которые пользовались телемедицинскими консультациями, выросло на 37%. Помимо услуг терапевта, особенно востребованными оказались онлайн-советы стоматолога-терапевта, психотерапевта, врача ЛФК, пульмонолога, ревматолога, онколога, гинеколога, травматолога, психолога, кардиолога.

Руководитель Высшей школы организации и управления здравоохранением Гузель Улумбекова напомнила, что первичная постановка диагноза врачом пациенту онлайн сегодня запрещена.

— И это правильно, потому что очный прием всегда важнее, чтобы разобраться с состоянием пациента. А вот уже вторичные консультации можно оказывать дистанционно с помощью телемедицинской услуги, — сказала она.

Впрочем, эксперт отметила, что производительность труда врачей онлайн ниже.

— В ходе телемедицинской услуги врач затрачивает больше времени, нежели когда он принимает пациента очно, и это требует от врача большего напряжения, — указала Гузель Улумбекова.

Врачи для врачей

В Минздраве «Известиям» озвучили динамику по формату «врач-врач». Она в этом году также показывает существенный рост. Так, консультаций и консилиумов с применением телемедицинских технологий между медработниками только за первые девять месяцев 2023 года было более 800 тыс. При этом за весь 2022 год — 896 тыс.

Дмитрий Толстов напомнил, что онлайн-консилиумы могут быть незаменимым форматом для получения второго врачебного мнения или, например, тогда, когда молодому медику из сельской больницы нужна помощь более квалифицированного коллеги. В подобных случаях онлайн-звонок бывает единственным выходом для получения профессионального совета.

Эксперт-методолог Всероссийского союза страховщиков, заместитель медицинского директора СК «АльфаСтрахование-ОМС» Сергей Шкитин предоставил «Известиям» данные по этой страховой компании. Так, число консультаций формата «врач-врач» в этом году было 130 тыс. Годовой рост по этой категории он оценил примерно в 30%.

Он также рассказал, что наибольшее распространение телемедицинские консультации среди врачей получили в онкологии — 21% от всего объема таких консультаций. К формату «врач регионального онкодиспансера — врач федерального онкологического центра» медики обращаются в неоднозначных случаях при выборе тактики лечения больных и решения вопросов о переводах пациентов в федеральные медучреждения для оказания высокотехнологичной помощи.

— Наиболее часто такие консультации проводятся для определения показаний к различным видам лекарственной противоопухолевой терапии, хирургического, лучевого, а также паллиативного лечения, — рассказал он.

А директор Института экономики здравоохранения Высшей школы экономики Лариса Попович напомнила, что практически в каждой крупной клинике есть центры телемедицины, которые обязательно связываются с периферическими клиниками.

— Консультации по различным системам связи стали привычным сервисом уже для многих клиник, — указала она. — Что касается формата «врач-пациент», то здесь достаточно сложно. Пандемия довольно здорово продвинула этот вопрос, но он всё равно зависает из-за запрета на использование телемедицинского сервиса без первичной консультации у врача. Можно только корректировать тактику лечения, если это лечащий врач, либо просто давать консультацию и просить записаться к врачу.

При этом, по ее словам, экспериментальные правовые режимы, где попытались эту функцию сделать более доступной, «пока работают не очень хорошо». По ее словам, телемедицина пока не стала той «серебряной пулей», на которую все так рассчитывали. Но, в принципе, продвижение есть, резюмировала эксперт.