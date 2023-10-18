Леченье — свет: работу врачей в школах стандартизируют

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая сообщила, что Минздрав, Минпросвещения, Минтруд и Роспотребнадзор согласились с предложением о «качественной донастройке» школьной медицины. Регламенты по ней сейчас неопределенные, разрозненные и требуют стандартизации, считает вице-спикер. Депутат предлагает разработать типовую инструкцию о конкретных пошаговых действиях школьных врачей. Какая сейчас ситуация со школьными врачами и медсестрами, разбирались «Известия».

Неопределенные регламенты

Ирина Яровая на совещании с представителями Минздрава, Минпросвещения, Роспотребнадзора и Минтруда обсуждала «донастройку школьной медицины».

«В рамках рабочего совещания достигнуты принципиальные договоренности о необходимости стандартизации работы школьных врачей с описанием конкретных мероприятий, которые надлежит проводить в школе по всему спектру вопросов сопровождения деток, мероприятий по обеспечению в учебных заведениях условий, влияющих на сбережение здоровья детей», — цитирует пресс-служба Ирину Яровую.

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Указывается, что сейчас регламенты по школьной медицине носят неопределенный и разрозненный характер, поэтому вице-спикер предложила министерствам разработать типовую инструкцию, в которой будут содержаться конкретные пошаговые действия школьных врачей . Для внесения изменений не нужен законопроект — достаточно будет межведомственного приказа.

Кроме того, во всех регионах страны планируется провести мониторинг качества школьной медицины . На ноябрь намечено совещание с участием уполномоченных федеральных и региональных министерств.

Еще в сентябре Яровая обратилась к вице-премьеру Татьяне Голиковой с предложением установить стандартизированный подход к организации школьной медицины. На полях Восточного экономического форума она заявила, что в школах должны работать высококвалифицированные врачи, а это возможно только после прикрепления их к медучреждениям и получения специалистами льгот. Это нужно для качественной диспансеризации детей и постоянного текущего наблюдения за ними, заявила тогда Ирина Яровая.

Разнообразие систем

Пресс-служба Минздрава России заявила «Известиям», что вопросы оказания медицинской помощи учащимся школ законодательно урегулированы — соответствующие положения есть в законе «Об основах охраны здоровья граждан» и законе «Об образовании».

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— В большинстве случаев школа предоставляет помещение, а поликлиника организует работу медкабинета с соответствующим его лицензированием, и медработник при этом является сотрудником медицинской организации , — заметили в Минздраве. — При этом действительно есть ситуации, когда медицинский работник является сотрудником школы. И это также не противоречит законодательству, однако в этом случае действительно применяются другие условия оплаты труда.

В сентябре Ирина Яровая заявляла, что действующий приказ Минздрава, который позволяет иметь в школах врача, носит рекомендательный характер. Сопредседатель профсоюза медработников «Действие» Андрей Коновал в беседе с «Известиями» подтвердил, что случаи, когда медработники остаются работниками школы, нередки. Но основные проблемы здесь — с нехваткой медработников в школах, а также с тем, что такие врачи не всегда могут рассчитывать на доплаты и льготы, которые положены их коллегам, говорит эксперт.

Профессор Института образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина напоминает, что в СССР в школах в медкабинетах делали прививки, проводили плановые медосмотры у врачей-специалистов, снимая детей с уроков. Работали даже стоматологические кабинеты.

— Сейчас же многие говорят о том, что достаточной может быть работа старшей медсестры , — сказала она «Известиям». — Диспансеризация — это все-таки ответственность поликлиник. С другой стороны, многие ратуют за возвращение медицины в школы, президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль многократно поднимал эти темы. Однозначного решения нет.

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Однако самое важное, что это очень дорогостоящий вопрос: нужны и современное оборудование, и врачи. Педиатров в стране недостаточно, тем более говорить нужно и о системе детских садов, и о среднем специальном образовании в этом контексте. В рамках существующих бюджетных решений расширить систему школьной медицины почти невозможно, считает Ирина Абанкина.

Эксперт Центра федеральных, региональных и сетевых проектов ИУРР РАНХиГС Нинель Хан также указывает, что с учетом нехватки врачей и с позиции диагностики заболеваний даже не важно, будет в школе врач или медсестра — школьная медицина нужна в первую очередь для профилактики заболеваний, уверена она.

Однако главный внештатный детский специалист Минздрава по медицинской помощи в образовательных организациях Жанетта Горелова подчеркивает, что все сегодняшние нормативно-правовые документы составлены таким образом, что в школах работает именно система, «служба здравоохранения».

— Наиболее распространенным вариантом медицинской помощи в школах является лицензирование медицинских кабинетов от лица медицинских организаций, — рассказала она «Известиям». — В этом случае школа безвозмездно предоставляет медицинской организации помещение, соответствующее условиям и требованиям, в том числе лицензионным.

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Медкомпания, получив лицензию, сама определяет персональный состав медперсонала: это могут быть врач-педиатр, фельдшер, медицинская сестра, специалист по оказанию медицинской помощи несовершеннолетним, врач по гигиене детей и подростков. В 2020 году также появились специалисты по оказанию медицинской помощи несовершеннолетним, обучающимся в образовательных учреждениях — медсестры с высшим образованием по системе бакалавриата . Ирина Абанкина называет эту специальность хорошим компромиссом в спорах между теми, кто выступает за наличие в школах врача или только медсестры.

Медработник при этом остается сотрудником медицинской организации и подчиняется главному врачу, говорит Жанетта Горелова.

— Проблемой здесь является то, что образовательное учреждение, предоставив медицинской организации помещение, снимает с себя дальнейшую ответственность за его состояние, отказывается проводить ремонтные работы, ссылаясь на то, что на момент проведения лицензирования всё соответствовало требованиям, а в дальнейшем расходы на содержание должна нести медицинская организация, — сказала она.

Менее распространенный вариант — самостоятельное лицензирование медицинского кабинета школой. В этой ситуации медработник трудоустраивается в школу и подчиняется ее директору.

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— В малокомплектных отдаленных учреждениях, а также школах, где отсутствует возможность лицензирования медицинского кабинета, используется вариант заключения договора на медицинское обслуживание обучающихся с ближайшей медицинской организацией, — продолжает Жанетта Горелова. — В этом случае педагогические работники должны быть обучены оказанию первой помощи в обязательном порядке.

Всего в России по состоянию на 2022 год, по данным специалиста, выделено 12 658,5 ставки, укомплектованность по ним составила 77,3%. Член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова добавляет, что законодательство дает точное пояснение об организации присутствия врачей в учебном заведении, но не разъясняет, сколько их должно быть в конкретной школе.

— Возможности оказания медпомощи детям и подросткам в малочисленных сельских школах, городских школах и школах крупных городов совершенно различны, — заметила она. — Кроме того, в России имеется достаточно большое количество регионов, значительно отличающихся друг от друга по климатогеографическим, социальным и экологическим факторам. Учитывая эти принципиальные различия, не может быть единой модели медицинской помощи и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия во всех школах.

Дождаться родителя

Директор по развитию Национальной родительской ассоциации Марианна Шевченко считает, что сейчас речь должна идти не о расширении медицинской помощи детям в школах и не о ее стандартизации, а об упрощении работы врача в образовательном учреждении.

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— Инвестировать большие деньги в переоборудование и создание высокотехнологичных медицинских кабинетов в школах нет необходимости, — сказала она «Известиям». — Основная проблема, о которой говорят и сами школьные врачи, — это сдерживающие регламенты, которые сейчас не позволяют оказать какую-либо медицинскую помощь без согласия родителей.

По словам Марианны Шевченко, если ребенок вывихнул ногу с подозрением на перелом, медики — и школьный, и фельдшер скорой — до приезда родителя будут ждать, прежде чем предпринимать какие-то меры. С этой ситуацией пришлось столкнуться и ей самой, когда сын получил травму.

— Нужно максимальное внимание тому, чтобы врач или квалифицированный фельдшер, которого тоже будет достаточно, был всегда и был в доступе, чтобы можно было к нему обратиться, и, самое главное, чтобы он мог оказать первичную медицинскую помощь, — сказала она «Известиям». — Вводить дополнительные регламенты — только еще больше раздражать врачей. У них в законодательстве уже есть всё, чтобы нормально и спокойно работать — просто надо дать больше свободы, дать возможность работать . Вероятно, на родительских собраниях родителям следует прописывать разрешения для школьных врачей.

Впрочем, поясняет Мария Спиридонова, как раз с первой помощью проблем быть не должно: до оказания медицинской помощи первая помощь по закону может оказываться школьникам при несчастных случаях, травмах, ранениях, поражениях, отравлениях, других состояниях и заболеваниях, угрожающих их жизни и здоровью.