Здоровая рабочая среда: нужно ли проводить диспансеризацию в офисах

В Минздраве предложили начать проводить медицинские осмотры и диспансеризацию по месту работы и учебы россиян. Проект ведомственного приказа опубликован на портале правовых нормативных актов. «Известия» выяснили, как такая идея скажется на здоровье россиян и можно ли полноценно обследовать человека прямо в офисе.

Навстречу сотрудникам

Медосмотры и диспансеризация нужны для того, чтобы выявлять опасные болезни и не давать им развиваться. По данным министра здравоохранения Михаила Мурашко, в прошлом году диспансеризацию прошли свыше 33 млн россиян старше 18 лет.

Более чем миллиону из них поставили диагноз болезней системы кровообращения, а у 42 тыс. выявили злокачественные опухоли, причем в половине случаев — на ранних стадиях. У 200 тыс. человек нашли болезни органов дыхания, а у 76 тыс. — сахарный диабет.

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При всей важности таких процедур люди часто откладывают их из-за плотного графика: для того, чтобы посетить врача, нужно выделить день и пойти в поликлинику. Поэтому в Минздраве решили упростить эту задачу и начать проводить обследования прямо по месту работы или учебы.

Согласно документу, организовать такие осмотры должны будут медицинские власти регионов. График осмотров согласуют с работодателем или руководством учебных заведений, которые, в свою очередь, будут уведомлять о такой возможности сотрудников или студентов.

Что такое медосмотр и диспансеризация

Как объясняет «Известиям» руководитель управления цифровой медицины САО ВСК Ольга Бакшутова, несмотря на схожесть задач, диспансеризация и медицинский осмотр — это разные понятия. Различия состоят в объеме и частоте их проведения.

Профилактический медосмотр одним днем проводит терапевт: он измеряет человеку давление, проверяет рост и вес, отправляет на сдачу анализов крови. Кроме того, в зависимости от группы, к которой относится пациент, ему могут назначить флюорографию, ЭКГ, измерение внутриглазного давления и осмотр гинеколога.

Диспансеризация считается более широким комплексом мероприятий: она включает в себя не только медосмотр, но и прохождение тестов для исключения заболеваний, сокращающих продолжительность жизни (онкологических, сердечно-сосудистых, хронических болезней легких и сахарного диабета).

Фото: ТАСС/Лев Федосеев

— То есть диспансеризация — это совокупность профосмотра и скринингов, которые назначаются людям без особых жалоб на здоровье для раннего выявления опасных состояний, — говорит терапевт сети клиник «Семейная» Александр Лаврищев.

Категории профессий, которые должны проходить медосмотр, определены Трудовым кодексом (ТК РФ). Как правило, осмотр проводится ежегодно, но некоторые люди посещают его чаще. Например, водители общественного транспорта, пилоты или повара в военных частях должны проходить его перед каждым заступлением на смену.

— В одних случаях врачи измеряют давление и пульс, в других — проверяют кожу рук, исключают признаки кишечных инфекций. То, что происходит на медосмотре в каждом конкретном случае, регламентировано законом, — отмечает Лаврищев.

Диспансеризация должна проводиться раз в три года у всех россиян, а при достижении 40-летнего возраста — каждый год.

Важность медосмотров

Как отмечают собеседники «Известий», диспансеризация и медицинские осмотры очень важны: они помогают в раннем выявлении хронических заболеваний, которые могут привести к преждевременной смертности и инвалидности населения.

— Сегодня излечимы почти все онкологические заболевания, замеченные на ранних стадиях — первой и второй. А своевременное выявление артериальной гипертензии позволяет увеличить среднюю продолжительность жизни на 15–25 лет: лечение снижает частоту инфарктов, инсультов и почечной недостаточности, поскольку давление повреждает и почки, — говорит Александр Лаврищев.

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Пропуск медосмотров приводит к тому, что диагноз ставят уже на поздней стадии, когда лечение становится гораздо более сложным и дорогостоящим. А в случае онкологических заболеваний может оказаться так, что оно будет и вовсе невозможно , говорит руководитель врачей плановой помощи и психологической службы BestDoctor Анастасия Спирина.

Сотрудница одной из профосмотровых поликлиник Ярославля Елена Фролова в беседе с «Известиями» вспоминает два случая, когда медосмотр спас жизнь человеку только за последний год. В первом у пациентки, у которой не было никаких жалоб, обнаружили рак кишечника на первой стадии — женщину успешно прооперировали. Во втором при взятии гинекологического мазка у россиянки нашли атипичные клетки, которые могли переродиться в раковые. Женщине провели гинекологическую операцию и вскоре выписали домой.

Медосмотр на работе

Говоря о перспективе проведения медосмотров на рабочих местах, собеседники «Известий» выделяют несколько плюсов и минусов.

Руководитель врачей плановой помощи и психологической службы BestDoctor Анастасия Спирина считает одним из главных плюсов такой идеи возможность посещать врача без необходимости тратить время и средства на походы в больницу. Это удобно для людей, которые заняты на работе или имеют ограниченные возможности.

— Кроме того, это позволит своевременно выявлять заболевания, связанные с определенными видами работ или профессий , — говорит она.

Фото: РИА Новости/Денис Абрамов

В то же время проведение медосмотров в офисах или на предприятиях имеет и свои минусы. К примеру, там будет нужно обеспечить все условия для этого, включая медицинское оборудование, квалифицированных медицинских работников и соблюдение конфиденциальности данных. Кроме того, не все заболевания можно выявить на рабочем месте, и в некоторых случаях может потребоваться более тщательное обследование в больнице, отмечает Спирина.

В свою очередь, Александр Лаврищев считает главным недостатком идеи то, что врачи, проводящие осмотры, не могут наблюдать пациента в динамике. Однако проблему может решить сам пациент: для этого достаточно обсудить результаты медосмотра со своим лечащим врачом.

В целом, рассказывает терапевт, практика с проведением медосмотров на работе давно и успешно распространилась во многих странах мира. Для этого используются мобильные медицинские комплексы, в которых можно пройти разные тесты и исследования. Похожие применяются и для медицинской помощи людям в отдаленных поселениях.

По словам Анастасии Спириной, в России некоторые организации тоже перешли к такой практике. Они обращаются к частным медицинским компаниям для проведения выездных дней здоровья.