Из кожи вон: врачи рассказали о правилах проверки родинок

Врачи назвали людей, которым важно проверять свои родинки. В первую очередь к ним отнесли русых со светлой кожей, тех, у кого много родинок, и тех, чьи родственники болели раком кожи. Как правильно обследовать родинки, когда лучше их удалить и в каких случаях следует обращаться к врачу — выясняли «Известия».

Кому нужно проверять родинки

Как говорит в беседе с «Известиями» терапевт «Теледоктор24» Дмитрий Окунев, уделять внимание родинкам особенно важно людям со светлой кожей. Таким людям трудно дается загар, и они часто обгорают на солнце. При этом светлая кожа может интенсивно вырабатывать меланин.

— Проводить самоосмотр нужно не реже раза в месяц, — говорит Окунев. — В случае если вы заметили у себя изменение родинок (цвета, очертаний, увеличение в размерах), необходимо сразу же обратиться за помощью к дерматологу или хирургу.

По словам заведующей онкологическим отделением противоопухолевой лекарственной терапии (химиотерапии) ФНКЦ ФМБА России Ирины Олейниковой, при осмотре нужно обращать внимание на родинки, которые не имеют четких границ, асимметричные и с рваными краями. Важен и цвет пятна: в норме он должен быть однородным — коричневым или почти черным.

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Для проверки таких родинок врачи используют дерматоскопию — метод, в котором сочетаются мощная лупа и источник яркого освещения.

— Для того чтобы заглянуть через роговой слой эпидермиса, сделать его прозрачным, используют либо иммерсионную среду (гель, масло, жидкость) с контактным дерматоскопом, либо кросс-поляризованный свет — бесконтактный дерматоскоп. Если при дерматоскопии выявлены признаки злокачественности, пациенту порекомендуют биопсию образования, которая проводится при удалении родинки, — отмечает Дмитрий Окунев.

Что такое родинки

Родинки — это доброкачественные пигментные новообразования на коже. Они есть у 90% людей. Большая часть родинок — пигментные, похожие на простые веснушки. Они называются лентиго и представляют собой скопление меланоцитов под кожей. За такими родинками важно следить, если у них неровные края или они неоднородные по цвету (одна часть светлая, другая — темная).

— Другие родинки — невусы — чаще доставляют людям неприятности. Их разделяют на эпидермо-дермальные невусы (которые образуются на ладонях, стопах или в области паха), интрадермальные (выпуклые, часто покрыты волосами) и диспластические (бугорки неправильной формы с нечеткими границами) , — рассказывает Дмитрий Окунев.

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Одними из самых опасных из них считаются гигантский невус и невус Шпитца — красновато-розовый или желтоватый узелок. Оба подлежат удалению. Голубой невус, который обычно появляется в раннем детстве, требует обязательной консультации врача.

Сами по себе невусы часто неотличимы от меланомы — злокачественной опухоли, также развивающейся из меланоцитов. Невусы, которые появились после 30–40 лет на защищенных от солнцах участках кожи, требуют повышенного внимания.

Какие родинки лучше удалить

Врачи рекомендуют удалять родинки, которые увеличиваются в размерах, чешутся, шелушатся, кровоточат или постоянно повреждаются одеждой или украшениями. Также лучше избавиться от родинок в области волос (вы можете задевать их расческой), в паховой области или на лице — если они портят эстетический вид.

Большие родинки, размер которых превышает 5 мм, тоже оставлять не стоит — особенно если вы замечаете, что они меняют цвет или их поверхность уплотняется.

— Родинки лучше удалять осенью или зимой, поскольку после такой процедуры нужно примерно два месяца защищать постоперационный участок кожи от солнца, чтобы не усилить пигментацию и избежать других осложнений. Современные солнцезащитные средства защищают кожу на протяжении максимум двух-трех часов , — говорит Дмитрий Окунев.

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Однако, отмечает врач, в некоторых случаях операцию откладывать не стоит — даже вне зависимости от времени года. В первую очередь это касается тех ситуаций, когда родинка увеличивается в размерах, кровоточит или повреждается.

Ирина Олейникова призывает ни в коем случае не удалять родинку самостоятельно или в неспециализированных местах вроде салонов красоты, где нет возможности провести дерматоскопию. Проводить эту процедуру нужно только в кабинете у врача.

Вне зависимости от того, как много у вас родинок (но если много — это особенно важно), врачи призывают быть с ними осторожнее. На солнце лучше находиться в безопасное время (до 11 и после 16 часов), используя солнцезащитные средства, не допускать механического повреждения родинок.

В том случае, если у человека много родинок, ему не рекомендуется ходить в солярий и долго загорать.

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— Опасность родинок в том, что они могут переродиться в меланому — злокачественное новообразование с быстрым агрессивным развитием. По статистике, меланома встречается у молодых людей и даже у детей , — заключает Окунев.

Что такое меланома

Как объясняет «Известиям» врач-онколог АО «Медицина» Ольга Машкова, меланома — это злокачественная опухоль, возникающая из меланоцитов или пигментных клеток. Этот вид опухоли считается одним из самых агрессивных, поскольку она быстро увеличивается и прорастает в окружающие ткани.

— Причиной развития меланомы из невуса может быть постоянная травматизация (если вы всё время задеваете родинку и повреждаете ее) или интенсивное воздействие ультрафиолетового излучения. Чаще всего заболевание проявляется у женщин в зрелом возрасте. Под угрозой находятся те, кто имеет атипичные родинки, нежную светлую кожу, а также люди со сниженным иммунитетом , — рассказывает Машкова.

Клетки меланомы быстро распространяются с током лимфы и крови по всему организму. При этом часто они начинают соединяться друг с другом и формировать опухолевые конгломераты — метастазы. В течение нескольких дней у человека появляются множественные метастатические очаги в печени, легких, костях, мозге, лимфатических узлах и коже. Спасти пациента в этой ситуации уже невозможно.

Как отмечает Ирина Олейникова, рак кожи считается одним из самых распространенных видов онкозаболевания. По данным ВОЗ, к нему относится примерно каждый третий случай диагностики.

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На ранних стадиях рак кожи лечится довольно легко. Применение современных методов лечения таргетной и иммунотерапии позволяет остановить рост опухолевых клеток меланомы, замедлить их расползание на другие участки кожи, что во много раз увеличивает продолжительность жизни больных. Поэтому врачи призывают пациентов заниматься самодиагностикой: всегда обращать внимание на родинки и их изменения.

— Обнаружить меланому на ранней стадии можно по нескольким признакам: например, кожа приобретает визуальную гладкость, с ее поверхности исчезают кожные борозды — неглубокие впадины. Или невус растет и при этом шелушится, на нем появляются трещинки. В дальнейшем могут появиться язвы различных размеров, воспаления, подкожные уплотнения и узелки. Если вы обнаружили хотя бы один-два симптома, нужно немедленно обращаться к врачу , — говорит Ольга Машкова.

Как удаляют родинки

Сегодня существует несколько способов удаления родинок. Самый эффективный и менее травмоопасный выбирает врач — после процедуры дерматоскопии, объясняет «Известиям» дерматолог, ведущий специалист сети клиник «Семейная» Надежда Акимова.

Крупные глубокие родинки с подозрением на перерождение удаляют только хирургическим путем. Операция проходит под местной анестезией.

— Родинка устраняется с захватом здоровых тканей и обязательно отправляется на гистологическое исследование. На рану накладывают швы, которые на 5–10-й день снимают. После операции остается рубец, но именно хирургическое иссечение — главный метод выбора при лечении начинающейся меланомы , — говорит врач.

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Другой способ — лазерное удаление. Лазер воздействует только на «целевой» участок кожи. Этот метод подходит для удаления доброкачественных образований на лице, шее и других открытых участках кожи.

— Восстановление занимает две-три недели. Следов на коже может не остаться, а может и сформироваться небольшой рубец , — отмечает собеседница «Известий».

Третий возможный вариант — воздействие на кожу жидким азотом с температурой до –1800 ºС. Он называется криодеструкцией. Операция занимает всего несколько минут, но с ее помощью можно удалить даже крупные родинки. Рана заживает 3–4 недели, после операции не остается шрамов и рубцов, но часто возникает необходимость в повторной процедуре. Метод популярен, но не подходит для удаления родинок на лице и шее.

И последний, четвертый, вариант — радиоволновой. При нем врач разрезает кожу и мягкие ткани при помощи радиоволн высокой частоты. Разрез выполняется инструментами из тончайшей проволоки, которую производят из специального устойчивого к плавлению материала.

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— Этот метод позволяет взять удаленные ткани на гистологию. Восстановление занимает 2–3 недели. Следов на коже может не остаться, однако это зависит не только от глубины воздействия, но и от индивидуальных особенностей организма, — заключает Акимова.