Дерматовенеролог рассказала о порядке действий при травмировании родинки

Врач-дерматовенеролог «Европейского медицинского центра» Дарья Смирнова 21 января рассказала, что делать, если человек случайно травмировал родинку.

В беседе с «Газетой.Ru» она объяснила, что сначала необходимо обработать область травмы любым антисептиком на водной основе и наклеить пластырь. Это нужно в целях предотвращения дальнейшей травматизации или отрыва родинки. После обработки следует внепланово посетить дерматолога.

«Врач на приеме оценит природу родинки как визуально, так и дерматоскопически, и примет решение, стоит ли брать биопсию родинки (участок кожи для гистологического исследования в лаборатории), чтобы убедиться в ее доброкачественности», — рассказала Смирнова.

Она отметила, что нельзя самостоятельно срывать, ковырять, травмировать кожные новообразования. Поскольку в этом случае возникает риск инфекции, а вместе с этим всех негативных последствий.

Смирнова рекомендовала каждый год проходить осмотр у дерматолога, чтобы предупредить риск запущенного онкологического процесса. Также необходимо осматривать родинки самостоятельно. Если возникли сомнения касательно доброкачественности, стоит обратиться к дерматологу. Так можно на ранней стадии выявить меланому — опасную форму рака кожи, подчеркнула врач.

Меланомы на ранней стадии, как правило, имеют диаметр больше 6 мм. Тревожным симптомом является любое изменение размера, формы, цвета или возвышения родинки.

«Гадкий утенок» — еще один предупреждающий признак меланомы. Эта стратегия распознавания основана на концепции, что большинство нормальных родинок на вашем теле похожи друг на друга, в то время как меланомы выделяются на их фоне, как гадкие утята. Встречаются случаи, когда родинка кровит без предшествующей травмы — этот прогностический признак должен также насторожить пациента и заставить обратиться к врачу для диагностики», — напомнила она.

Ранее, 17 сентября, врач-косметолог, дерматолог Натэла Гришина рассказала, что после возвращения из отпуска, где вы провели много времени на солнце, необходимо проверять состояние родинок, чтобы не пропустить развитие меланомы. По ее словам, в родинках происходит большое скопление меланоцитов, которые улавливают ультрафиолет и под его действием могут мутировать и стать злокачественными.

13 июля дерматовенеролог Дарья Смирнова рассказала, что пигментация кожи и появление на ней необычных родинок могут говорить об опасной их форме — меланоме. По ее словам, большинство меланом асимметричны, их границы обычно неровные и могут иметь зазубренные края, в то время как у простых родинок более гладкие и ровные границы.