Дерматовенеролог рассказала о способах распознания рака кожи

Пигментация кожи и появление на ней необычных родинок могут говорить об опасной их форме — меланоме, когда специалисты уже ведут речь об онкологическом заболевании. Как рассказала 13 июля дерматовенеролог Европейского медицинского центра Дарья Смирнова, заподозрить и диагностировать у себя меланому можно самостоятельно.

Большинство меланом, как правило, асимметричны. Их границы обычно неровные и могут иметь фестончатые или зазубренные края, в то время как у простых родинок — более гладкие и ровные границы.

«Многоцветность — тревожный знак. В то время как доброкачественные родинки обычно имеют один оттенок коричневого, меланома может иметь различные оттенки коричневого, коричневого или черного. По мере роста также могут появляться красные, белые или синие цвета. Кожные меланомы на ранней стадии в основном имеют диаметр больше 6 мм», — цитирует специалиста «Газета.Ru».

Врач также указала, что любое изменение формы, размера, цвета или возвышения темного пятна на коже, а также такие новые симптомы, как кровотечение, зуд или образование корки на нем, могут являться признаками начальной стадии рака кожи.

В группу риска по развитию меланомы кожи, отметила дерматовенеролог, входят несколько категорий людей. Это те из них, у кого ранее они были диагностированы в анамнезе у кого-либо из родственников, также это люди со светлой кожей и светлым цветом глаз, а кроме того, пациенты, принимающие иммуносупрессивную терапию (подавляющие иммунную систему организма). Риск образования злокачественной меланомы находится в прямой зависимости от воздействия на кожу ультрафиолетового излучения, поэтому к пребыванию на солнце стоит всегда относиться с осторожностью.

11 июля врач-онколог Евгений Черемушкин предупредил, что вредные ультрафиолетовые лучи, воздействуя сразу на большую часть тела, провоцируют рак кожи. Специалист отметил, что рак кожи является самым распространенным из всех видов заболеванием.

Ранее, 8 июля, врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург рассказал о пользе куркумы в профилактике онкологических заболеваний. По его словам, положительный эффект оказывает антиоксидантое вещество куркумин, которое содержится в специи.