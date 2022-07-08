Врач назвал защищающую от рака специю

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург рассказал о пользе куркумы в профилактике онкологических заболеваний.

По его словам, положительный эффект оказывает антиоксидантое вещество куркумин, которое содержится в специи.

«Были выявлены прямые эффекты куркумина, он возвращает опухолевой клетке чувствительность к факторам апоптоза, то есть опухолевая клетка способна сама себя уничтожить. Было установлено, что при употреблении куркумы на регулярной основе значительно снижается риск развития рака толстой и прямой кишки, груди и предстательной железы», — сказал Гинзбург 8 июля в эфире «России 1».

Специю можно включать в рацион всем без исключения, идеально добавлять куркуму в напитки, вторые блюда или выпечку, сообщает «Газета.Ru».

21 июня врач-онколог Андрей Воробьев назвал продукты, которые повышают риск онкологических заболеваний. По его словам, регулярное употребление маринованных овощей увеличивает вероятность появления злокачественных опухолей в два раза.

9 июня врач-диетолог Елена Соломатина сообщила, что в составе темных ягод, например голубики, ежевики и черники, содержится рекордное количество антиоксидантов, которые помогают в профилактике онкологических заболеваний. Она также отметила и свойство куркумы подавлять микровоспаления, провоцирующие онкологию.