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Онколог предупредил об опасности пребывания на солнце

Онколог Черемушкин предупредил об опасности рака кожи из-за пребывания на солнце
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Вредные ультрафиолетовые лучи, воздействуя сразу на большую часть тела, провоцируют рак кожи. Об этом врач-онколог Евгений Черемушкин рассказал в понедельник, 11 июля.

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Специалист отметил, что рак кожи является самым распространенным из всех видов заболеванием. Болезнь можно выявить по ряду типичных признаков, передает НСН.

«Самый главный признак, что у человека развивается рак кожи, — это появление черных пятен. У светлокожих людей в нормальных условиях ни при каких обстоятельствах не может быть черных пигментных образований. Также изменение цвета и формы родинок может свидетельствовать о данном заболевании», — сказал Черемушкин в беседе с «Вечерней Москвой».

Также признаком онкологического заболевания может быть неожиданное появление розовых язвочек и зуда. Врач посоветовал раз в год проходить осмотры у специалистов, подчеркнув, что такие проверки — лучшая профилактика рака кожи. При появлении каких-либо странных проявлений на коже следует незамедлительно показаться врачу. Также онколог рекомендовал не злоупотреблять загаром, сообщает телеканал «360».

Ранее, 8 июля, врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург рассказал о пользе куркумы в профилактике онкологических заболеваний. По его словам, положительный эффект оказывает антиоксидантое вещество куркумин, которое содержится в специи.

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