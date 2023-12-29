ФСБ задержала планировавшего участвовать в действиях против ВС РФ мужчину

Сотрудники ФСБ по Краснодарскому краю задержали местного жителя, планировавшего вступить в террористическое объединение и участвовать в действиях против Российской армии, при его попытке выезда на территорию Украины. Об этом 29 декабря сообщила пресс-служба управления регионального ведомства.

«Пресечена противоправная деятельность жителя Краснодарского края, подозреваемого в приготовлении к участию в деятельности террористической организации, а также к совершению государственной измены в форме перехода на сторону противника», — говорится в сообщении УФСБ.

Установлено, что россиянин в целях вступления в ряды запрещенного в России украинского военизированного объединения установил контакт с его представителем. Последний занимался набором и подготовкой добровольцев для участия в действиях против Вооруженных сил (ВС) РФ.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ст. 275 («Приготовление к государственной измене»), ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 («Приготовление к участию в деятельности террористической организации») УК РФ. Расследование по этому делу продолжается.

Ранее, 26 декабря, сотрудники ФСБ задержали жителя Московской области, подозреваемого в передаче данных о дислокации объектов Минобороны РФ украинской организации. Возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК России («Госизмена»).

До этого, 18 декабря, сотрудники Федеральной службы безопасности задержали жителя Крыма по делу о государственной измене в пользу Украины. Там отметили, что, по версии следователей, мужчина в период с августа по декабрь 2022 года на территории полуострова фотографировал и снимал личный состав, военную технику и позиции подразделений ВС РФ.