ФСБ задержала под Псковом жителя Крыма по делу о госизмене
В Псковской области сотрудники Федеральной службы безопасности задержали жителя Крыма по делу о государственной измене в пользу Украины. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ по региону в понедельник, 18 декабря.
Там отметили, что, по версии следователей, мужчина в период с августа по декабрь 2022 года на территории полуострова фотографировал и снимал личный состав, военную технику и позиции подразделений Вооруженных сил (ВС) РФ.
Помимо этого он с помощью специального программного обеспечения определил координаты расположения техники и личного состава российских войск и передал эти сведения украинским Вооруженным силам (ВСУ) и Службе безопасности Украины (СБУ).
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Государственная измена», добавили в пресс-службе.
11 декабря в ФСБ рассказали, что с начала года в Крыму задержали 18 агентов и пособников украинских спецслужб, в том числе причастных к диверсиям на железных дорогах и подрывам газопроводов. По данным ведомства, в общей сложности на полуострове в этом году было предотвращено четыре диверсионно-террористических акта, готовившихся украинскими спецслужбами, найдено 15 подготовленных ими схронов, изъято 37 самодельных бомб и более 200 кг взрывчатки.
Сейчас следственные органы расследуют более 30 уголовных дел террористической направленности, по ним идут следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия. Фигурантам дел грозит лишение свободы на срок до 25 лет.