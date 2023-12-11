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В 2023 году в Крыму задержали 18 агентов и пособников украинских спецслужб

ФСБ: в 2023 году в Крыму задержали 18 агентов Украины и пособников за диверсии
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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С начала года в Крыму задержали 18 агентов и пособников украинских спецслужб, в том числе причастных к диверсиям на железных дорогах и подрывам газопроводов. Об этом 11 декабря сообщает ФСБ.

«Задержаны 18 агентов и пособников украинских спецслужб, причастных к совершению пяти диверсий на участках железнодорожных путей в Симферопольском, Кировском районах Республики Крым и в районе города Феодосии; подрывам газопроводов в городе Симферополе и поселке городского типа Кореиз, а также транспортных средств, принадлежащих представителю администрации Запорожской области и военнослужащим Министерства обороны РФ, принимающим участие в специальной военной операции», — отмечается в сообщении.

По данным ведомства, в общей сложности в этом году было предотвращено в Крыму 14 диверсионно-террористических актов, готовившихся украинскими спецслужбами, найдено 15 подготовленных ими схронов, изъяты 37 самодельных бомб и более 200 кг взрывчатки.

По версии российской спецслужбы, участники сети готовили теракты с использованием транспортных средств в отношении представителя администрации Запорожской области и военнослужащих министерства обороны России, которые принимали участие в СВО. В частности, были выявлены кураторы агентов из Главного управления разведки министерства обороны Украины и Службы безопасности Украины (СБУ).

Сейчас следственные органы расследуют более 30 уголовных дел террористической направленности, по ним идут следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия. Фигурантам дел грозит лишение свободы на срок до 25 лет.

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Ранее, 30 ноября, ФСБ также сообщила о задержании агента спецслужб Украины за шпионаж. Житель Крыма, который по заданию противника отслеживал передвижения подразделений Росгвардии, а также собирал данные о системе инженерных сооружений и заграждений, предназначенных для обороны полуострова. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, проводится предварительное расследование.

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