В 2023 году в Крыму задержали 18 агентов и пособников украинских спецслужб
С начала года в Крыму задержали 18 агентов и пособников украинских спецслужб, в том числе причастных к диверсиям на железных дорогах и подрывам газопроводов. Об этом 11 декабря сообщает ФСБ.
«Задержаны 18 агентов и пособников украинских спецслужб, причастных к совершению пяти диверсий на участках железнодорожных путей в Симферопольском, Кировском районах Республики Крым и в районе города Феодосии; подрывам газопроводов в городе Симферополе и поселке городского типа Кореиз, а также транспортных средств, принадлежащих представителю администрации Запорожской области и военнослужащим Министерства обороны РФ, принимающим участие в специальной военной операции», — отмечается в сообщении.
По данным ведомства, в общей сложности в этом году было предотвращено в Крыму 14 диверсионно-террористических актов, готовившихся украинскими спецслужбами, найдено 15 подготовленных ими схронов, изъяты 37 самодельных бомб и более 200 кг взрывчатки.
По версии российской спецслужбы, участники сети готовили теракты с использованием транспортных средств в отношении представителя администрации Запорожской области и военнослужащих министерства обороны России, которые принимали участие в СВО. В частности, были выявлены кураторы агентов из Главного управления разведки министерства обороны Украины и Службы безопасности Украины (СБУ).
Сейчас следственные органы расследуют более 30 уголовных дел террористической направленности, по ним идут следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия. Фигурантам дел грозит лишение свободы на срок до 25 лет.
Ранее, 30 ноября, ФСБ также сообщила о задержании агента спецслужб Украины за шпионаж. Житель Крыма, который по заданию противника отслеживал передвижения подразделений Росгвардии, а также собирал данные о системе инженерных сооружений и заграждений, предназначенных для обороны полуострова. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, проводится предварительное расследование.