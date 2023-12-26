ФСБ задержала подозреваемого в передаче Украине данных о военных объектах РФ

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали жителя Московской области, подозреваемого в передаче данных о дислокации объектов Минобороны РФ украинской организации. Об этом 26 декабря сообщили в управлении ФСБ РФ по Чувашии.

«В результате проведенных УФСБ России по Чувашской Республике совместно с управлением «К» 4-й службы ФСБ России оперативно-разыскных мероприятий выявлен уроженец Московской области 1999 года рождения, в отношении которого возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 275 УК России (государственная измена)», — говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, задержанный является сторонником одной из украинских националистических организаций. Так, он передавал ей информацию о дислокации объектов МО РФ и промышленных предприятий Московской и Калужской областей.

«Кроме того, с января по декабрь 2023 года фигурант уголовного дела перечислил денежные средства вооруженным формированиям Украины с целью финансирования их деятельности», — добавили в ведомстве.

Ранее, 18 декабря, сотрудники Федеральной службы безопасности задержали жителя Крыма по делу о государственной измене в пользу Украины. Там отметили, что, по версии следователей, мужчина в период с августа по декабрь 2022 года на территории полуострова фотографировал и снимал личный состав, военную технику и позиции подразделений Вооруженных сил (ВС) РФ.

11 декабря в ФСБ рассказали, что с начала года в Крыму задержали 18 агентов и пособников украинских спецслужб, в том числе причастных к диверсиям на железных дорогах и подрывам газопроводов. По данным ведомства, в общей сложности на полуострове в этом году было предотвращено четыре диверсионно-террористических акта, которые готовили украинские спецслужбы, найдено 15 подготовленных ими схронов, изъято 37 самодельных бомб и более 200 кг взрывчатки.