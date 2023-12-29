Минкульт назвал «Известиям» основания для лишения артистов госнаград

Награжденный может быть лишен государственной награды только вступившим в силу приговором суда. Об этом 29 декабря сообщили «Известиям» в Министерстве культуры РФ.

«В соответствии с пунктом 9 Положения о государственных наградах Российской Федерации, утвержденного Указом Президента Российской Федерации <...> награжденный может быть лишен государственной награды только вступившим в законную силу приговором суда при осуждении за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления», — сообщили в ведомстве.

Накануне адвокат певца Филиппа Киркорова Александр Добровинский заявил, что участие певца Филиппа Киркорова в «голой» вечеринке телеведущей Анастасии Ивлеевой не дает оснований для лишения его звания народного артиста России. По его словам, творчество человека не имеет отношения к тому, что «он пошел не туда, куда нравится публике».

Призыв к лишению Киркорова звания народного артиста прозвучал на фоне скандалов вокруг вечеринки Ивлеевой. «Голая» вечеринка, попавшая в поле зрения правоохранителей, состоялась в московском клубе Mutabor 20 декабря. Гостями были звезды шоу-бизнеса, одетые согласно дресс-коду almost naked, который подразумевает практически оголенное тело. Позднее на мероприятие пришли силовики, однако каких-либо задержаний произведено не было. В ночь на 22 декабря проходил второй день вечеринки в клубе.

21 декабря общественные активисты, в том числе из движения «Зов народа», обратились в правоохранительные органы с просьбой проверить вечеринку на пропаганду ЛГБТ-движения. Депутат Госдумы Дмитрий Гусев заявил, что посетивших скандальное мероприятие звезд нужно отлучить от участия в новогодних программах «Голубой огонек».

В результате Роскомнадзор изучил материалы с вечеринок Ивлеевой и обнаружил в некоторых фото- и видеозаписях признаки ЛГБТ-пропаганды (движение признано экстремистской организацией и запрещено в РФ). В ведомстве напомнили, что пользователи, разместившие такие материалы, несут административную ответственность (ст. 6.21 КоАП РФ).

Позднее, 26 декабря, Киркоров принес извинения за участие в вечеринке Ивлеевой. Он отметил, что был приглашен на вечеринку, но не знал о характере событий, которые будут на ней происходить. При этом он указал, что в нынешние трудные времена артист его масштаба «не может так безответственно относиться к участию в каких-либо мероприятиях». За участие в «почти голой» вечеринке уже извинились и другие ее гости.