В Эстонии возмутились молчанием Киева на вопрос о высылке украинцев на родину

Депутат Европарламента от Эстонии Яак Мадисон посетовал на украинское посольство в Таллине за молчание в ответ на его предложение выслать беженцев из Украины на родину для помощи Киеву в мобилизации.

В опубликованной им 27 декабря статье для ERR говорится, что на Украине существует серьезная проблема с нехваткой человеческих ресурсов в необходимом объеме, в частности в рядах вооруженных сил, и ее необходимо решать.

«По состоянию на 14 ноября в Эстонии живут 35 796 украинских беженцев, находящихся под международной защитой, и, по оценкам, около 7 тыс. из них не должны были покидать свою родную страну. В то же время Украина сталкивается с серьезной проблемой — нехваткой мужчин, готовых сражаться», — отметил депутат.

С данной статистикой Мадисон обратился к послу Украины в Таллине Максиму Кононенко в начале декабря. По его словам, Киев должен был подать официальное прошение о возвращении годных к военной службе мужчин. Однако ответа не последовало, а после напоминания от депутата 11 декабря возникло «смущенное молчание».

«Неужели в посольстве нет ни одного секретаря, который мог бы или захотел бы отвечать на письма? Есть ли у посла другая деятельность, из-за которой помощь Украине различными способами не является приоритетом? К сожалению, ответов на эти вопросы нет», — задался воспросами Мадисон.

Вопрос о возможном возвращении на родину проживающих в Эстонии граждан Украины мобилизационного возраста является довольно сложным, отметил ранее в декабре министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс. По его словам, проживающие в республике украинцы по-прежнему являются гражданами своей страны, и если их государство решит вернуть их домой посредством мобилизации, то Таллину придется поделиться с Киевом данными о нахождении таких лиц.

До этого, 22 декабря, Ляэнеметс заявил, что Эстония готова заняться поиском и выдачей Украине находящихся в стране украинцев мобилизационного возраста.

Позднее, 26 декабря, украинский кабмин внес в Верховную раду новый законопроект о мобилизации в стране. Согласно документу, предполагается исключить срочную службу как вид, а всех срочников уволить в запас. Вдобавок хотят для всех граждан Украины в возрасте с 18 до 25 лет ввести базовую общевойсковую подготовку.

Министр обороны Украины Рустем Умеров 21 декабря заявил, что украинцы в возрасте от 25 до 60 лет, которые в настоящее время проживают в Германии и годны к военной службе, также должны в 2024 году вступить в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.