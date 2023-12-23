В Эстонии заявили о готовности выдавать Киеву украинцев мобилизационного возраста

Эстония готова заняться поиском и выдачей Украине находящихся в эстонском государстве украинцев мобилизационного возраста. Об этом заявил министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс в интервью ERR, опубликованном 22 декабря.

Отмечается, что Эстония неоднократно хотела заключить с Украиной соглашение об экстрадиции бежавших мужчин.

«Если это нужно Украине, Эстония может заняться поиском этого человека (беженца. — Ред.) и выдачей его Украине. В целом мы знаем, где эти люди находятся, чем они занимаются. Большинство ходят на работу, имеют местожительство в Эстонии», — заявил министр.

Кроме того, в ближайшее время Ляэнеметс также внесет письменное предложение о заключении соглашения между двумя странами. Сейчас экстрадиция иностранца на родину возможна только в том случае, если лицо привлечено к уголовной ответственности.

Также в публикации отмечается, что такая «погоня за людьми» свидетельствует о том, что на Украине есть проблемы с мобилизацией.

В Эстонии за временной защитой обратилось более 7 тыс. украинских мужчин мобилизационного возраста.

Ранее в этот день стало известно, что телеведущий украинского «24 канала» Алексей Печий решил не возвращаться на территорию Украины после окончания саммита Европейского союза (ЕС) в Брюсселе, который проходил 14–15 декабря.

20 декабря на Украине заявили, что после принятия законопроекта о мобилизации работодателей могут обязать лично привозить военнообязанных в военкоматы.

С февраля 2022 года на Украине действует военное положение, кроме того, тогда же украинский лидер Владимир Зеленский подписал закон о всеобщей мобилизации граждан, по которому мужчинам в возрасте с 18 до 60 лет нельзя выезжать из страны.