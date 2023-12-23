Реклама
Прямой эфир
Мир
ЮНИСЕФ сообщил о нехватке продовольствия для большинства детей в Газе
Мир
ВОЗ сообщила о росте заболеваемости COVID-19 более чем на 50% за месяц
Мир
Трамп назвал победой решение отложить рассмотрение дела о его иммунитете
Армия
Украинский пленный изъявил желание сражаться в спецоперации за Россию
Мир
Иракские группировки впервые сообщили об атаке на израильский объект
Мир
Шольца обвинили в коррупции после публикации дневника экс-главы банка
Мир
Генсек ООН указал на сложности в поставках гумпомощи в Газу
Мир
Байден подписал военный бюджет США на 2024 год объемом $886 млрд
Армия
Герой РФ Алаудинов заявил о завершении СВО в 2024 году
Мир
ХАМАС cочло принятую резолюцию СБ ООН по Газе недостаточной
Мир
Обещавший победу ВСУ шведский офицер Паасикиви признал неправоту
Политика
В регионах начали работу избирательные штабы Путина
Мир
РФ отменила требование учета международных рейтингов для выдачи странам кредитов
Мир
В США посетовали на свои МБР на фоне мощи российских ракет «Авангард»
Общество
Синоптики спрогнозировали гололедицу и до +3 градусов в Москве 23 декабря

Украинский телеведущий Печий решил не возвращаться на родину после саммита ЕС

Украинский телеведущий Печий не стал возвращаться в страну после саммита ЕС
0
Фото: Global Look Press/Philipp von Ditfurth
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Телеведущий украинского «24 канала» Алексей Печий решил не возвращаться на территорию Украины после окончания саммита Европейского союза (ЕС) в Брюсселе, который проходил 14-15 декабря. Об этом 22 декабря сообщает издание «Страна.ua».

У Алексея Печия имелась журналистская аккредитация на прошедшем саммите, и воспользовавшись случаем, телеведущий не вернулся обратно на Украину.

По данным украинского издания, «побег» ведущего подтвердили в медиахолдинге, владеющим «24 каналом».

«Люди, которые так любили смотреть и слушать аналитику Алексея [Печия], должны это принять и принять для себя решение, готовы ли они и дальше ему верить», — передает «Страна.ua» слова гендиректора холдинга Романа Андрейко.

Задают повестку: как на Украине пройдет новый этап мобилизации
Рада расширяет права военкоматов, призывники целуют «деревья свободы»

1 декабря бывший президент Украины Петр Порошенко сообщил, что украинская погранслужба не позволила ему выехать из страны. По словам бывшего украинского лидера, он намеревался провести в Польше и США «десятки встреч». В частности, с польской стороной он планировал обсудить снятие блокады для перевозчиков на границе двух стран, а с американской — обеспечение военной помощи Киеву, заявил экс-президент Украины.

Вместе с тем Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что Порошенко запретили выезд за границу из-за его намерения встретиться с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. В ведомстве заявили, что российские спецслужбы якобы готовили информационно-психологическую специальную операцию для снижения поддержки Украины среди союзников.

7 ноября посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник допустил в разговоре с «Известиями», что президент Украины Владимир Зеленский может начать преследования оппонентов в преддверии возможных выборов в 2024 году.

С февраля 2022 года на Украине действует военное положение, кроме того, тогда же Зеленский подписал закон о всеобщей мобилизации граждан, по которому мужчинам в возрасте с 18 до 60 лет нельзя выезжать из страны.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023