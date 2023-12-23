Украинский телеведущий Печий решил не возвращаться на родину после саммита ЕС

Телеведущий украинского «24 канала» Алексей Печий решил не возвращаться на территорию Украины после окончания саммита Европейского союза (ЕС) в Брюсселе, который проходил 14-15 декабря. Об этом 22 декабря сообщает издание «Страна.ua».

У Алексея Печия имелась журналистская аккредитация на прошедшем саммите, и воспользовавшись случаем, телеведущий не вернулся обратно на Украину.

По данным украинского издания, «побег» ведущего подтвердили в медиахолдинге, владеющим «24 каналом».

«Люди, которые так любили смотреть и слушать аналитику Алексея [Печия], должны это принять и принять для себя решение, готовы ли они и дальше ему верить», — передает «Страна.ua» слова гендиректора холдинга Романа Андрейко.

1 декабря бывший президент Украины Петр Порошенко сообщил, что украинская погранслужба не позволила ему выехать из страны. По словам бывшего украинского лидера, он намеревался провести в Польше и США «десятки встреч». В частности, с польской стороной он планировал обсудить снятие блокады для перевозчиков на границе двух стран, а с американской — обеспечение военной помощи Киеву, заявил экс-президент Украины.

Вместе с тем Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что Порошенко запретили выезд за границу из-за его намерения встретиться с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. В ведомстве заявили, что российские спецслужбы якобы готовили информационно-психологическую специальную операцию для снижения поддержки Украины среди союзников.

7 ноября посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник допустил в разговоре с «Известиями», что президент Украины Владимир Зеленский может начать преследования оппонентов в преддверии возможных выборов в 2024 году.

С февраля 2022 года на Украине действует военное положение, кроме того, тогда же Зеленский подписал закон о всеобщей мобилизации граждан, по которому мужчинам в возрасте с 18 до 60 лет нельзя выезжать из страны.