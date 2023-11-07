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В МИД РФ не исключили рост репрессий на Украине в преддверии выборов

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Фото: REUTERS/Thomas Peter/File Photo
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Президент Украины Владимир Зеленский может начать преследования оппонентов в преддверии возможных выборов в 2024 году. Об этом «Известиям» сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

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Дипломат отреагировал на предложение экс-советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича (включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов. — «Известия») пойти на компромисс с Россией: признать за РФ бывшие украинские территории в обмен на вступление Украины в НАТО. Ранее он объявил, что готов баллотироваться в президенты.

По словам Мирошника, инициатива Арестовича не свидетельствует об изменении позиции Киева по украинскому конфликту.

«Очередную перепалку внутри украинского паблика мы рассматриваем скорее как рост внутриполитического напряжения в ожидании внутренних трансформаций, которые, однако, могут вылиться в очередную «охоту на ведьм» и волну репрессий», — заявил он.

По его словам, Зеленский склонен к зачистке политического поля, и допустил, что в будущем могут появиться новые жертвы. В МИД не ожидают, что Украина пойдет на переговоры с Россией в ближайшее время, добавил Мирошник.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Великая репрессия: в МИД РФ допустили рост политических преследований на Украине

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