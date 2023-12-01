Порошенко не выпустили с Украины на встречи в США и Польше
Экс-президент Украины Петр Порошенко сообщил 1 декабря, что погранслужба республики не позволила ему выехать из страны.
По его словам, разрешение на выезд было подписано спикером украинского парламента Русланом Стефанчуком.
«Я далек от мнения, что пограничники действовали по собственной инициативе. Каждый может сам догадаться, кто отменил документ, подписанный спикером парламента», — написал Порошенко в своем Telegram-канале.
По словам бывшего украинского лидера, он намеревался провести в Польше и США «десятки встреч». В частности, с польской стороной он планировал обсудить снятие блокады для перевозчиков на границе двух стран, а с американской — обеспечение военной помощи Киеву, заявил экс-президент Украины.
«Поэтому то, что произошло сегодня на границе, — это не мелкое вредительство. Это антиукраинская диверсия», — резюмировал Порошенко.
7 ноября посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник допустил в разговоре с «Известиями», что президент Украины Владимир Зеленский может начать преследования оппонентов в преддверии возможных выборов в 2024 году.
С февраля 2022 года на Украине действует военное положение, кроме того, тогда же президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о всеобщей мобилизации граждан, по которому мужчинам в возрасте с 18 до 60 лет нельзя выезжать из страны.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.