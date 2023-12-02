В СБУ объяснили запрет на выезд Порошенко его намерением встретиться с Орбаном

Бывшему президенту Украины Петру Порошенко запретили выезд за границу из-за его намерения встретиться с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Об этом 2 декабря сообщили в Службе безопасности Украины (СБУ).

В ведомстве заявили, что российские спецслужбы якобы готовили информационно-психологическую специальную операцию с целью снизить поддержку Украины среди союзников и внести раскол в общество.

«По полученным контрразведывательным данным, именно в этом контексте можно рассматривать информацию о запланированной встрече председателя партии «Европейская солидарность» Порошенко с Орбаном, который системно выражает антиукраинскую позицию, является «другом президента России Владимира Путина» и призывает снять санкции с РФ», — сообщило ведомство в Telegram.

В этой связи СБУ обратилась в офис президента Украины, кабинет министров и Верховную раду с просьбой учесть эту информацию во время организации и согласования заграничных командировок политиков. В службе заявили, что вопросами внешней политики занимается министерство иностранных дел.

Накануне Порошенко заявил, что погранслужба Украина не позволила ему выехать из страны. По его словам, разрешение на выезд было подписано спикером украинского парламента Русланом Стефанчуком. Порошенко рассказал, что намеревался провести в Польше и США «десятки встреч».

7 ноября посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник допустил в разговоре с «Известиями», что президент Украины Владимир Зеленский может начать преследования оппонентов в преддверии возможных выборов в 2024 году.