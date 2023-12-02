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В СБУ объяснили запрет на выезд Порошенко его намерением встретиться с Орбаном

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Бывшему президенту Украины Петру Порошенко запретили выезд за границу из-за его намерения встретиться с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Об этом 2 декабря сообщили в Службе безопасности Украины (СБУ).

В ведомстве заявили, что российские спецслужбы якобы готовили информационно-психологическую специальную операцию с целью снизить поддержку Украины среди союзников и внести раскол в общество.

«По полученным контрразведывательным данным, именно в этом контексте можно рассматривать информацию о запланированной встрече председателя партии «Европейская солидарность» Порошенко с Орбаном, который системно выражает антиукраинскую позицию, является «другом президента России Владимира Путина» и призывает снять санкции с РФ», — сообщило ведомство в Telegram.

В этой связи СБУ обратилась в офис президента Украины, кабинет министров и Верховную раду с просьбой учесть эту информацию во время организации и согласования заграничных командировок политиков. В службе заявили, что вопросами внешней политики занимается министерство иностранных дел.

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Накануне Порошенко заявил, что погранслужба Украина не позволила ему выехать из страны. По его словам, разрешение на выезд было подписано спикером украинского парламента Русланом Стефанчуком. Порошенко рассказал, что намеревался провести в Польше и США «десятки встреч».

7 ноября посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник допустил в разговоре с «Известиями», что президент Украины Владимир Зеленский может начать преследования оппонентов в преддверии возможных выборов в 2024 году.

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