В Германии сообщили о значительном росте антисемитских преступлений после 7 октября

С начала обострения палестино-израильского конфликта 7 октября в Германии значительно выросло количество антисемитских преступлений. Об этом 29 декабря сообщило издание Die Welt со ссылкой на Федеральное управление уголовной полиции (BKA) страны.

Так, по данным BAK, с 7 октября по 21 декабря в ФРГ зафиксировали более 1,1 тыс. политически мотивированных преступлений — это почти в два раза больше, чем в любом из первых трех кварталов года. Прежде всего речь идет о материальном ущербе и подстрекательстве к мятежу.

Отмечается, что эти данные касаются только правонарушений, связанных с эскалацией ближневосточного конфликта. А за весь прошлый год было зарегистрировано в общей сложности почти 2,9 тыс. антисемитских преступлений, в том числе 88 актов насилия.

«Того факта, что евреи боятся выходить на улицу с кипой или разговаривать по мобильным телефонам на иврите, просто не может быть. Мы должны проснуться», — приводит издание слова посла Израиля в Берлине Рона Прозора.

Ранее, 20 ноября, в Германии задержали 18-летнего подростка, который готовил покушения на других людей. Расследование показало, что обвиняемый придерживается резких, жестоких, антисемитских и правоэкстремистских взглядов.

До этого, 5 ноября, канцлер Германии Олаф Шольц призвал немцев проявить гражданское мужество, чтобы общими усилиями защитить евреев. Он подчеркнул, что обязанностью государства является защита еврейских институтов. С антисемитизмом необходимо бороться беспощадно, заявил он.

В тот же день Еврокомиссия сообщила о всплеске инцидентов на почве антисемитизма в ЕС. Так, в заявлении подчеркивается, что антисемитские акции идут против всего, за что выступает Европа, а именно против основных ценностей и образа жизни стран ЕС.

30 октября мэр Берлина Кай Вегнер заявил, что проведение пропалестинских демонстраций и нападения на еврейские заведения свидетельствуют о высоком уровне антисемитизма в Германии.

До этого, 18 октября, в Берлине произошли две попытки нападения на синагогу. Тогда двое неизвестных кинули бутылку с зажигательной смесью в двери здания и скрылись с места преступления. Через несколько часов мужчина бросился к дверям синагоги, выкрикивая антисемитские лозунги, его задержала полиция.

7 октября радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.