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В ФРГ задержали 18-летнего подростка по подозрению в подготовке убийств

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Фото: hlka.polizei.hessen.de
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В Германии задержали 18-летнего подростка, который готовил покушения на других людей. Об этом 20 ноября сообщили управление уголовной полиции Гессена и прокуратура Франкфурта-на-Майне.

«Мужчину обвиняют в подготовке покушения на жизнь других людей. 18-летний юноша несколько раз угрожал на соответствующих форумах, что хочет убивать людей для достижения своих политических целей. Расследование показало, что обвиняемый придерживается резких, жестоких, антисемитских и правоэкстремистских взглядов», — говорится в совместном сообщении.

Сотрудники полиции обыскали дом подростка в районе Лимбург-Вайльбург и изъяли компьютеры, сотовые телефоны, оружие и боеприпасы. Суд выдал ордер на арест подозреваемого.

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Что произойдет с экономикой еврейского государства и стоит ли ждать новую волну антисемитизма

Ранее, 5 ноября, канцлер Германии Олаф Шольц призвал немцев проявить гражданское мужество, чтобы общими усилиями защитить евреев. Он подчеркнул, что обязанностью государства является защита еврейских институтов. С антисемитизмом необходимо бороться беспощадно, заявил он.

В тот же день Еврокомиссия сообщила о всплеске инцидентов на почве антисемитизма в ЕС. Так, в заявлении подчеркивается, что антисемитские акции идут против всего, за что выступает Европа, а именно против основных ценностей и образа жизни стран ЕС.

30 октября мэр Берлина Кай Вегнер заявил, что проведение пропалестинских демонстраций и нападения на еврейские заведения свидетельствуют о высоком уровне антисемитизма в Германии.

До этого, 18 октября, в Берлине произошли две попытки нападения на синагогу. Тогда двое неизвестных кинули бутылку с зажигательной смесью в двери здания и скрылись с места преступления. Через несколько часов мужчина бросился к дверям синагоги, выкрикивая антисемитские лозунги, его задержала полиция.

7 октября радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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