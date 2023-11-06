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Шольц призвал немцев проявить гражданское мужество в вопросе поддержки евреев
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Шольц призвал немцев проявить гражданское мужество в вопросе поддержки евреев

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Фото: Global Look Press/IMAGO/Jochen Eckel
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Канцлер Германии Олаф Шольц в интервью газете Mannheimer Morgen, опубликованному в воскресенье, 5 ноября, призвал немцев проявить гражданское мужество, чтобы общими усилиями защитить евреев.

«Любой, кто нападает на евреев в Германии, нападает на всех нас. Вот почему мы все должны работать над защитой евреев в ФРГ, речь идет о гражданском мужестве», — цитирует слова канцлера газета.

При этом Шольц подчеркнул, что обязанностью государства является защита еврейских институтов. С антисемитизмом необходимо бороться беспощадно, заявил он.

«Правоохранительные органы имеют необходимые инструменты и должны их последовательно использовать. У меня сложилось впечатление, что полицейские органы и суды знают, что делать», — заключил канцлер.   

Шольц добавил, что правительство ФРГ делает все возможное для освобождения заложников находящихся в руках палестинского радикального движения ХАМАС.

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Ранее в тот же день Еврокомиссия сообщила о всплеске инцидентов на почве антисемитизма в ЕС. Так, в заявлении подчеркивается, что антисемитские акции идут против всего, за что выступает Европа, а именно — против основных ценностей и образа жизни стран ЕС.

30 октября, мэр Берлина Кай Вегнер заявил, что проведение пропалестинских демонстраций и нападения на еврейские заведения свидетельствуют о высоком уровне антисемитизма в Германии.

До этого, 18 октября, в Берлине произошли две попытки нападения на синагогу. Тогда двое неизвестных кинули бутылку с зажигательной смесью в двери здания и скрылись с места преступления. Через несколько часов мужчина бросился к дверям синагоги, выкрикивая антисемитские лозунги, его задержала полиция.

Днем ранее в Великобритании две еврейские школы были облиты красной краской, полиция расценила произошедшее как «преступления на почве ненависти». При этом в правоохранительных органах отметили, что число антисемитских преступлений значительно возросло из-за палестино-израильского конфликта.

Утром 7 октября движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

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