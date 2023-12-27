Кадыров предложил участникам вечеринки Ивлеевой способ реабилитировать себя

Участники скандальной «почти голой» вечеринки телеведущей и блогера Анастасии Ивлеевой в московском клубе Mutabor могли бы реабилитировать себя в глазах общественности путем прохождения тренировок и службы в Российском университете спецназа в Гудермесе. С таким предложением 27 декабря выступил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Предлагаю каждому участнику разделить тяжесть тренировок и службы в Российском университете спецназа в Гудермесе, где проходят ускоренные курсы подготовки наши доблестные добровольцы со всех уголков России», — написал он в Telegram-канале.

По словам Кадырова, таким образом гости вечеринки смогли бы делом доказать свою гражданскую позицию и сопричастность к спецоперации по защите Донбасса. Он отметил, что простить можно любого в случае доказательства искренности делами.

Глава региона выразил мнение, что помощь участников скандального мероприятия в организации работы университета поможет им понять, какими принципами руководствуются настоящие патриоты. Кроме того, приобретенный там опыт является очень интересным и полезным, считает Кадыров.

Он добавил, что организацией подобной программы мог бы заняться министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмед Дудаев.

«Почти голая» вечеринка, попавшая в поле зрения правоохранителей, состоялась в клубе Mutabor 20 декабря. Гостями были звезды шоу-бизнеса, одетые согласно дресс-коду almost naked, который подразумевал практически оголенное тело. В ночь на 22 декабря проходил второй день вечеринки в клубе.

21 декабря общественные активисты, в том числе из движения «Зов народа», обратились в правоохранительные органы с просьбой проверить вечеринку на пропаганду ЛГБТ-движения (движение признано экстремистской организацией и запрещено в РФ). После общественного резонанса Ивлеева принесла извинения за организацию мероприятия, заявив, что она полностью осознала свою ответственность за произошедшее.

Роскомнадзор, изучив материалы с вечеринки, обнаружил в некоторых фото- и видеозаписях признаки ЛГБТ-пропаганды. В ведомстве напомнили, что пользователи, разместившие такие материалы, несут административную ответственность (ст. 6.21 КоАП РФ).

Кроме того, один из участников вечеринки, рэпер Николай Васильев, известный под псевдонимом VACÍO, был арестован на 15 суток по статье о мелком хулиганстве и оштрафован за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.

26 декабря адвокат Владислав Атаманюк рассказал, что против Ивлеевой подан коллективный судебный иск о компенсации морального ущерба на сумму 1 млрд рублей. По его словам, если указанную сумму удастся взыскать с блогера, то все эти деньги будут переданы в государственный фонд «Защитники Отечества» для поддержки семей раненых и ушедших из жизни военнослужащих, проходивших службу в зоне специальной военной операции на Украине.

Позже стало известно, что стоимость площадки для вечеринки обошлась в 3,6 млн рублей. В указанную сумму вошли 2,6 млн рублей за аренду помещения в клубе и 1,06 млн рублей за услуги по режиссуре программы мероприятия.