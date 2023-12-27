В Аргентине прошли очередные протесты из-за реформ президента Милея

В Буэнос-Айресе прошла очередная акция протеста против реформ нового президента Аргентины Хавьера Милея. Об этом в среду, 27 декабря, сообщает издание Buenos Aires Herald.

По его данным, в рамках акции участники профсоюзов и общественных движений прошли маршем к зданию национального суда в центре города.

Основным организатором протеста выступила Всеобщая конфедерация труда, которая днем ранее потребовала отменить указ Милея о проведении реформ и признать его неконституционным.

Отмечается, что марш состоялся вопреки попыткам администрации аргентинского президента воспрепятствовать митингам с помощью строгих мер.

Ранее, 26 декабря, правительство Аргентины приняло решение не продлевать контракты госслужащих, которые были наняты в 2023 году. Этот шаг был частью объявленного Милеем масштабного плана сокращений и девальваций, Контракты других государственных служащих, нанятых до 2023 года, будут пересмотрены, заявили власти. Тогда же аргентинский лидер пообещал провести референдум, если парламент откажется поддержать его реформы.

До этого, 20 декабря, в Буэнос-Айресе прошел многотысячный протест против экономической политики нового правительства Аргентины. Тогда участники марша перекрыли центральную улицу города. Протестующие направлялись к дому правительства, однако полицейские преградили им путь.

В тот же день Милей подписал указ более чем о 300 реформах по либерализации экономики, которые были направлены в парламент государства. Президент подчеркнул, что целью этого является «начало пути по реструктуризации».

Милей официально вступил в должность после церемонии инаугурации 10 декабря. Он принес присягу в здании конгресса в Буэнос-Айресе, после чего покидающий свой пост президент Альберто Фернандес передал Милею президентскую ленту и жезл.