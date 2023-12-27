Реклама
Прямой эфир
Мир
Reuters сообщило о планах США передать Украине дополнительно $20 млн военной помощи
Мир
СМИ сообщили о требовании Залужного увеличить помощь Киеву на фоне поражений ВСУ
Мир
В США заявили о смене стратегии по Украине в сторону переговоров
Мир
Экс-глава МВД Украины назвал задачей Запада стравить русский и украинский народы
Общество
Кадыров предложил участникам вечеринки Ивлеевой способ реабилитировать себя
Экономика
ФАС выявила новые нарушения в ценообразовании куриных яиц
Политика
Путин заявил о развитии отношений РФ и Индии, несмотря на сложности в мире
Мир
СМИ сообщили о резком изменении позиции Байдена по помощи Украине
Экономика
Силуанов заявил о договоренности с ОАЭ пересмотреть налоговое соглашение
Происшествия
При обстреле Горловки со стороны ВФУ пострадало здание детского сада
Экономика
Минпромторг конкретизировал условия утильсбора на ввезенные из ЕАЭС автомобили
Общество
Депутат Госдумы заявил о приоритете выгоды для ЕС над понятием закона
Мир
Турция ожидает прогресса в вопросе членства Швеции в НАТО
Общество
Путин предложил учредить ежегодную премию «Наставник года»
Общество
Официальный сайт Филиппа Киркорова был заблокирован

В Аргентине прошли очередные протесты из-за реформ президента Милея

0
Фото: REUTERS/Raquel Cunha
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Буэнос-Айресе прошла очередная акция протеста против реформ нового президента Аргентины Хавьера Милея. Об этом в среду, 27 декабря, сообщает издание Buenos Aires Herald.

По его данным, в рамках акции участники профсоюзов и общественных движений прошли маршем к зданию национального суда в центре города.

Основным организатором протеста выступила Всеобщая конфедерация труда, которая днем ранее потребовала отменить указ Милея о проведении реформ и признать его неконституционным.

Отмечается, что марш состоялся вопреки попыткам администрации аргентинского президента воспрепятствовать митингам с помощью строгих мер.

Танго на грани: правительство Аргентины девальвирует песо на 50%
Главными бенефициарами последствий новой «шоковой терапии» выступают Всемирный банк и МВФ

Ранее, 26 декабря, правительство Аргентины приняло решение не продлевать контракты госслужащих, которые были наняты в 2023 году. Этот шаг был частью объявленного Милеем масштабного плана сокращений и девальваций, Контракты других государственных служащих, нанятых до 2023 года, будут пересмотрены, заявили власти. Тогда же аргентинский лидер пообещал провести референдум, если парламент откажется поддержать его реформы.

До этого, 20 декабря, в Буэнос-Айресе прошел многотысячный протест против экономической политики нового правительства Аргентины. Тогда участники марша перекрыли центральную улицу города. Протестующие направлялись к дому правительства, однако полицейские преградили им путь.

В тот же день Милей подписал указ более чем о 300 реформах по либерализации экономики, которые были направлены в парламент государства. Президент подчеркнул, что целью этого является «начало пути по реструктуризации».

Милей официально вступил в должность после церемонии инаугурации 10 декабря. Он принес присягу в здании конгресса в Буэнос-Айресе, после чего покидающий свой пост президент Альберто Фернандес передал Милею президентскую ленту и жезл.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023